"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целью $41,7

"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целевой ценой на конец 2021г на уровне $41,7, что предполагает потенциал роста 3,8%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Игорь Додонов называет следующие факторы в пользу рекомендации:

- Начало этого года оказалось достаточно успешным для Bank of America, несмотря на сохраняющиеся негативные последствия коронакризиса. Банк показал рост выручки в 1К21, заметно нарастил прибыль.

- Эксперт рассчитывает, что Bank of America станет одним из главных бенефициаров восстановления экономической активности в США, учитывая сильные позиции банка на рынке финансовых услуг в стране, прежде всего в розничном сегменте. Банк должен больше других выиграть от ожидаемой в перспективе нормализации монетарной политики в Штатах, дополнительную поддержку прибыли окажет дальнейшее высвобождение резервов.

- В I квартале Bank of America возобновил выкуп акций после почти годового перерыва, а в апреле объявил новую масштабную программу buyback.

- Между тем акции Bank of America уже выглядят справедливо оцененными рынком, и потенциал их роста представляется аналитику "Финама" ограниченным.

Bank of America Corp. - крупный американский финансовый конгломерат, оказывающий весь спектр финансовых услуг физическим и юридическим лицам, правительствам и мировым корпорациям. Входит в четверку ведущих банковских холдингов США.

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