"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Splunk с целью $185,5

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Splunk Inc. с целью $185,5 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Одним из ключевых среднесрочных драйверов роста котировок выступает структурная трансформация Splunk из поставщика решений on-premise в SaaS-провайдера. На этом пути компания уже достигла значительных успехов: по итогам первого квартала 2021 года доля облачных продуктов в структуре новых заказов превысила 56%, а на облачные решения пришлось 38,6% от оборота (35,5% в годовом выражении) против 13,2% по состоянию на конец 2019 года. Кроме того, важно отметить, что облачная выручка увеличивается не только за счет миграции пользователей с одного продукта компании на другой, но и благодаря чистому притоку новых клиентов (прирост выручки в этом сегменте составил больше 74% г/г)", - отмечает эксперт "Фридом Финанс" Вадим Меркулов.

Кроме того, Splunk расширяет свое присутствие на облачном рынке за счет сделок M&A. Так, в 2020г эмитент приобрел три компании (Flowmill, Rigor, Plumbr), в портфелях которых преобладали продукты для мониторинга, а недавнее поглощение TruSTAR усилит позиции Splunk в подсегменте безопасности. По ожиданиям менеджмента, к 2023г 80% заказов будут приходиться на облачные продукты.

По мнению Меркулова, в пользу того, что решение о трансформации структуры обоснованно, свидетельствуют рыночные позиции эмитента. В настоящее время к ключевым направлениям его деятельности относятся системы управления событиями безопасности (SIEM), где, согласно последнему отчету Gartner, Splunk сохраняет ведущие позиции; управление ИТ-задачами (ITOM), где, по мнению IDC и Gartner, эмитент также является лидером; мониторинг, где Splunk был отмечен Gartner в качестве компании, реализующей эффективную стратегию развития.Splunk представила в целом сильный отчет по итогам первого квартала 2021 года. Выручка выросла на 16%, что было на 2,1% лучше ожиданий рынка и на 3,2% больше первоначального медианного прогноза менеджмента.

Однако EPS non-GAAP оказалась хуже консенсуса аналитиков на 30%: убыток на акцию составил $0,91. Это, по мнению аналитика, было вызвано ростом доли продаж через посредников, увеличением численности персонала в сегментах реализации и R&D, а также затратами на запуск новых продуктов. Однако, по ожиданиям менеджмента, повышение операционных расходов не будет носить устойчивый характер.

"Эмитент торгуется со значительным дисконтом к сопоставимым компаниям, ведущим деятельность в секторе разработки ПО, - указывает Меркулов. - С учетом консервативного допущения о том, что совокупные среднегодовые темпы роста (CAGR) выручки за трехлетний период достигнут 19,5%, апсайд к компаниям-аналогам составляет около 70%. В качестве базового мы принимаем тезис, что эмитент завершит основную фазу трансформации к концу 2022г, после чего будет отмечаться ускоренное восстановление маржинальности и рост CFO, FCF.Позитивными факторами для Splunk выступают сильные отраслевые позиции, агрессивная стратегия расширения бизнеса, высокие темпы увеличения выручки на клиента, а также успешно проводимая облачная трансформация".

Аналитик "Фридом Финанс" рекомендует открывать длинные позиции в бумагах компании в момент прохождения ею нижней точки своего текущего цикла. Восстановление экономической активности в США и увеличение ИТ-бюджетов организаций будут стимулировать расходы клиентов на SaaS- и лицензионные решения, что будет поддерживать расширение бизнеса компании до конца года. Менеджмент ожидает увеличения объемов заказов во II полугодии 2021г.

Splunk - разработчик программного обеспечения для обработки машинных данных. Продукты компании позволяют в режиме реального времени анализировать информацию для того, чтобы определять узкие места ИТ-систем и бизнеса в целом, оптимизировать качество обслуживания, находить возможные бреши в системе информационной безопасности предприятия либо следы действий мошенников.

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