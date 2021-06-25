"Финам" рекомендует покупать акции БПИФ "Дивидендные Аристократы РФ" с целью 11,9 руб

Финам" рекомендует покупать акции БПИФ "Дивидендные Аристократы РФ" с целевой ценой 11,9 руб., что предполагает потенциал роста 9,3% от текущих уровней в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Сергей Кауфман указывает на следующие факторы в пользу рекомендации:

- В БПИФ "Дивидендные аристократы РФ" входят акции, которые два года подряд являются лидерами по дивидендной доходности индекса Мосбиржи.

- За счет такой структуры дивидендная доходность индекса по итогам 2021 года может достигнуть 9,7% против 6,9% у индекса Мосбиржи.

- БПИФ имеет высокую диверсификацию между семью секторами, что позволяет не зависеть сильно от ситуации в том или ином секторе экономики.

- БПИФ является готовым портфелем. Он позволяет не тратить время на выбор акций и при этом зарабатывать вместе с рынком.

БПИФ "Дивидендные аристократы РФ" - это биржевой паевой инвестиционный фонд, который инвестирует в акции дивидендных российских компаний.

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