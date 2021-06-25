Индекс S&P 500 может консолидироваться в пределах 4400-4345 пунктов в 3К21 - BCS Express

Индекс S&P 500 может консолидироваться в пределах 4400-4345 пунктов в 3К21, полагает аналитик BCS Express Оксана Холоденко.

Индекс S&P 500 с начала года прибавил около 14% и находится в районе исторических максимумов. Рост проходит волнообразно - усилилась волатильность. Эксперт указывает на позитивные для индикатора факторы:

- Ситуация вокруг коронавируса улучшается.

- Продолжается массовая вакцинация населения. В связи с этим наблюдается нисходящий тренд по числу заболеваний.

- Восстановление экономики. Речь идет как о сезонном эффекте, так и об общем выходе из пандемии.

- Фискальное стимулирование - согласовывается программа инфраструктурных расходов. Речь идет о почти $2 трлн с упором на создание новых рабочих мест. Основные направления расходов - транспортная инфраструктура, качество жизни в домах, поддержка пожилых и нетрудоспособных людей, исследования и разработки.

- Корпоративная отчетность. Сезон отчетности стартует примерно 10 июля. Согласно прогнозу FactSet, в II квартале предполагается увеличение прибыли на акцию S&P 500 на 61,9% (г/г). На III квартал ожидается +23%.

Отмечает Холоденко также и вероятные риски:

- Монетарная политика ФРС. По итогам июньского заседания ФРС сообщила, что будет обсуждать сворачивание QE на ближайших заседаниях. При этом Джером Пауэлл отметил, что всплеск инфляции может носить временный характер. Так что беспокоиться о скором повышении процентных ставок пока не стоит.

- "Налоговая реформа наоборот" - появились сообщения о планируемом повышении налогов. Это связано с программой инфраструктурных расходов, которую следует сбалансировать.

- Госдолг США. В конце июля в фокусе будет вопрос повышения потолка госдолга. Повышение потолка, как правило, используется в качестве способа давления для проталкивания бюджетных программ. Сейчас госдолг США составляет $26,5 трлн.

- США и Китай - пока отношения не нормализуются, хотя риски, связанные с политикой Дональда Трампа снизились.

- Сезонный эффект - летом рынок США статистически чувствует себя хуже. Форвардный мультипликатор P/E индекса S&P 500 (с учетом будущих ожиданий) - находится в районе максимума, исходя из периода в 10 лет (21). При этом обычный P/E уже заметно скорректировался

"Позитивные факторы носят глобальный характер, но риски могут оказаться резкими негативными триггерами. - резюмирует эксперт инвесткомпании. - В III квартале волатильность может сохраниться. Пока речь идет о движении наверх - в район 4400-4450 п. При негативном раскладе (выхода вниз из канала) высока вероятность просадки бумаг в район 4000-3980 п.".

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