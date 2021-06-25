.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем немного повышается к доллару и евро благодаря пику налоговых выплат июня
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в мае в России выросло на 11,8%
В мае рост промпроизводства в РФ разогнался до 11,8% после 7,6% в апреле, сообщил Росстат. По отношению к маю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 2,9%. В январе-мае промпроизводство увеличилось на 3,2%
 
Инфляционные ожидания населения и предприятий в июне выросли
Инфляционные ожидания населения и бизнеса в июне выросли: ожидания граждан вернулись к апрельским максимумам, предприятий - остаются выше локальных максимумов 2019-2020 годов, говорится в комментарии Банка России. Оценка ожидаемой населением в...
 
В РФ обсуждается введение допкомиссии за переводы за рубеж
Правительство ищет дополнительные источники доходов в бюджет: рассматриваются изменения в сфере обязательных платежей - налогов и пошлин, следует из протокола совещания у первого замглавы аппарата правительства Валерия Сидоренко от 1 июня, пишут...
 
Производители просят изменить субсидирование перевозки на Дальний Восток
Национальный плодоовощной союз предложил заменить субсидирование железнодорожных перевозок овощей в регионы Дальневосточного федерального округа (ДФО) на автомобильные. Об этом говорится в письме объединения председателю комитета Совета федерации по...
 
25 июня 2021 года 15:35

Рубль днем немного повышается к доллару и евро благодаря пику налоговых выплат июня

Москва. 25 июня. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне перечисления в бюджет основных налоговых выплат июня.

Курс доллара США составил 72,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,14 руб./EUR1, подешевев на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,8 копейки - до 78,44 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,66 копейки, до 72,1694 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,64 копейки, до 86,1919 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне основных налоговых выплат июня, в пятницу компании перечисляют в бюджет НДПИ, акцизы и НДС. В понедельник им предстоит выплатить налог на прибыль. При этом, по оценкам аналитиков, в июне объем налоговых перечислений в бюджет превышает майские показатели. В целом объем налоговых платежей оценивается примерно в 2,2 трлн рублей.

Участники торгов ждут публикации данные о расходах и доходах населения США за май. В рамках этого отчета Минторга США традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Dow Jones, предусматривает рост индекса PCE Core в мае на 3,4%.

Трейдеры внимательно следят за показателями инфляции, полагая, что ускорение темпов роста потребительских цен вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) начать сворачивание стимулов раньше, чем ожидали рынки.

"Настроения на глобальных рынках по-прежнему позитивные. В пятницу не слишком много важных событий: из наиболее примечательного ожидается публикация майского дефлятора расходов на личное потребление в США. Вероятно, рубль может еще протестировать отметку 72 за доллар. Однако период налоговых выплат подходит к концу, а перед выходными и на следующей неделе спрос на валюту может повыситься, так как текущие уровни довольно привлекательны для многих. В связи с этим потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен", - отмечает аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль и другие валюты EM преимущественно укрепляются в пятницу. Рубль продолжают поддерживать все те же факторы - восстановление глобального аппетита к риску, постепенное ослабление санкционных опасений, высокие цены на нефть и налоговый период. Сегодня уплачивается НДПИ, а в понедельник налог на прибыль, после чего рубль потеряет поддержку налогового периода. Но в пятницу курс пары "доллар-рубль" может продолжить снижаться в сторону 72 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в пятницу после роста накануне, при этом Brent торгуется вблизи максимальной за два с половиной года отметки.

При этом котировки могут продемонстрировать недельный рост на фоне статданных, указавших на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,11% - до $75,48 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,22% - до $73,14 за баррель.

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ начали обсуждать постепенное наращивание добычи с августа. Как сообщало Dow Jones со ссылкой на источники, ОПЕК+ обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу в августе на 500 тыс. баррелей в сутки, хотя этот сценарий не рассматривается официально.

Некоторые страны в коалиции хотели бы, чтобы ОПЕК+ сохранила осторожный подход и стабильные поставки в августе. По большей части их беспокойство, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях, вызывает ситуация вокруг Ирана, который участвует в переговорах с США и другими странами по поводу своей ядерной программы. Они могут привести к отмене американских санкций в отношении экспорта нефти из республики.

Участники рынка ждут очередной встречи государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов пункт (б.п.) - до 5,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 5,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 5,77% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом - 6,38% и 6,55% годовых соответственно.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 июня 2021 года 19:51
Рубль вечером продолжает расти к доллару и евро на фоне спроса на риск и развернувшейся вверх нефти
Москва. 25 июня. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне спроса на риск и развернувшейся вверх нефти.    читать дальше
.
25 июня 2021 года 19:26
Рынок акций РФ к концу торгов пятницы смог выйти в небольшой плюс благодаря нефти и растущим индексам в США
Москва. 25 июня. Российский рынок акций, торговавшийся практически весь день в боковом диапазоне, к концу основных дневных торгов пятницы смог выйти в небольшой плюс благодаря растущей нефти и позитивной динамике индексов в США; при этом индекс РТС продемонстрировал более уверенный рост за счет укрепления рубля.    читать дальше
.
25 июня 2021 года 19:04
Цены евробондов РФ за неделю продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику
Москва. 25 июня. Котировки большинства краткосрочных выпусков российских еврооблигаций немного снизились за неделю вслед за преобладающей динамикой на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). Цены среднесрочных бумаг, напротив, немного подросли, отмечают эксперты.    читать дальше
.
25 июня 2021 года 18:27
Проблемы металлургов могут быть меньше, чем их оценивает рынок - "Универ Капитал"
Проблемы металлургов от введения пошлин на экспорт металлов могут быть меньше, чем их оценивает рынок, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артем Тузов. "Котировки бумаг металлургов продолжают негативно реагировать на введение пошлин на экспорт металлов....    читать дальше
.
25 июня 2021 года 18:01
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целью $41,7
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целевой ценой на конец 2021г на уровне $41,7, что предполагает потенциал роста 3,8%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик "Финама" Игорь Додонов называет следующие факторы в пользу рекомендации: - Начало этого года...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 17:31
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Splunk с целью $185,5
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Splunk Inc. с целью $185,5 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Одним из ключевых среднесрочных драйверов роста котировок выступает структурная трансформация Splunk из поставщика решений on-premise в SaaS-провайдера. На этом пути...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 17:00
"Финам" рекомендует покупать акции БПИФ "Дивидендные Аристократы РФ" с целью 11,9 руб
Финам" рекомендует покупать акции БПИФ "Дивидендные Аристократы РФ" с целевой ценой 11,9 руб., что предполагает потенциал роста 9,3% от текущих уровней в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Сергей Кауфман указывает на следующие факторы в пользу...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 16:32
Индекс S&P 500 может консолидироваться в пределах 4400-4345 пунктов в 3К21 - BCS Express
Индекс S&P 500 может консолидироваться в пределах 4400-4345 пунктов в 3К21, полагает аналитик BCS Express Оксана Холоденко. Индекс S&P 500 с начала года прибавил около 14% и находится в районе исторических максимумов. Рост проходит волнообразно - усилилась волатильность. Эксперт указывает на...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 15:58
Акции РусАла, АЛРОСА и Совкомфлота будут интересны на следующей неделе - BCS Express
Акции "РусАла", "АЛРОСА" и "Совкомфлота" будут интересны на следующей неделе, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Котировки акций "РусАла" к текущему моменту потеряли 4,4% с начала недели. Основное снижение пришлось на четверг на фоне новости о планируемом введении экспортных пошлин...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 15:29
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $98
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $82,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Наблюдается рост спроса на графические...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 14:56
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1680 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1680 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 1430 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Котировки акций компании за последние...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 14:27
Рубль будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 85,5-86,8 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 72,5-73,5 руб./$1 и 85,5-86,8 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Утреннюю сессию торгов на Московской бирже рубль начал уверенно - с...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 13:54
Рубль продолжит движение к отметке 72 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"
Рубль до конца недели будет двигаться в направлении к отметке 72 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс доллар/рубль в четверг продолжил снижаться, в пятницу он находится около 72,1 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. Рубль продолжают поддерживать...    читать дальше
.
25 июня 2021 года 13:31
Рынок должен позитивно воспринять выделение онлайн-бизнесов Х5 в отдельную структуру - Газпромбанк
Рынок должен позитивно воспринять выделение онлайн-бизнесов X5 Retail в отдельную структуру, полагает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Наблюдательный совет Х5 Retail Group одобрил выделение цифрового бизнеса в отдельную бизнес-единицу в структуре группы, отмечается в комментарии банка....    читать дальше
.
25 июня 2021 года 13:08
Индекс S&P 500 проведет торги в пятницу в диапазоне 4255-4280 пунктов - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4220-4270 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.