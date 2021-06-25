Рубль днем немного повышается к доллару и евро благодаря пику налоговых выплат июня

Москва. 25 июня. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне перечисления в бюджет основных налоговых выплат июня.

Курс доллара США составил 72,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 16,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,14 руб./EUR1, подешевев на 17,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 16,8 копейки - до 78,44 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 15,66 копейки, до 72,1694 руб./$1, и уменьшил курс евро на 13,64 копейки, до 86,1919 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного повышается к доллару и евро на дневных торгах на фоне основных налоговых выплат июня, в пятницу компании перечисляют в бюджет НДПИ, акцизы и НДС. В понедельник им предстоит выплатить налог на прибыль. При этом, по оценкам аналитиков, в июне объем налоговых перечислений в бюджет превышает майские показатели. В целом объем налоговых платежей оценивается примерно в 2,2 трлн рублей.

Участники торгов ждут публикации данные о расходах и доходах населения США за май. В рамках этого отчета Минторга США традиционно публикуется динамика индекса PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), ключевого показателя инфляции, отслеживаемого Федеральной резервной системой (ФРС).

Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Dow Jones, предусматривает рост индекса PCE Core в мае на 3,4%.

Трейдеры внимательно следят за показателями инфляции, полагая, что ускорение темпов роста потребительских цен вместе с улучшением ситуации на рынке труда и в экономике в целом может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) начать сворачивание стимулов раньше, чем ожидали рынки.

"Настроения на глобальных рынках по-прежнему позитивные. В пятницу не слишком много важных событий: из наиболее примечательного ожидается публикация майского дефлятора расходов на личное потребление в США. Вероятно, рубль может еще протестировать отметку 72 за доллар. Однако период налоговых выплат подходит к концу, а перед выходными и на следующей неделе спрос на валюту может повыситься, так как текущие уровни довольно привлекательны для многих. В связи с этим потенциал дальнейшего укрепления рубля ограничен", - отмечает аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль и другие валюты EM преимущественно укрепляются в пятницу. Рубль продолжают поддерживать все те же факторы - восстановление глобального аппетита к риску, постепенное ослабление санкционных опасений, высокие цены на нефть и налоговый период. Сегодня уплачивается НДПИ, а в понедельник налог на прибыль, после чего рубль потеряет поддержку налогового периода. Но в пятницу курс пары "доллар-рубль" может продолжить снижаться в сторону 72 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов в пятницу после роста накануне, при этом Brent торгуется вблизи максимальной за два с половиной года отметки.

При этом котировки могут продемонстрировать недельный рост на фоне статданных, указавших на более существенное, чем ожидалось, сокращение запасов нефти в США, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в пятницу уменьшилась на 0,11% - до $75,48 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,22% - до $73,14 за баррель.

Страны-участницы соглашения ОПЕК+ начали обсуждать постепенное наращивание добычи с августа. Как сообщало Dow Jones со ссылкой на источники, ОПЕК+ обсуждает возможность ослабления ограничений на добычу в августе на 500 тыс. баррелей в сутки, хотя этот сценарий не рассматривается официально.

Некоторые страны в коалиции хотели бы, чтобы ОПЕК+ сохранила осторожный подход и стабильные поставки в августе. По большей части их беспокойство, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях, вызывает ситуация вокруг Ирана, который участвует в переговорах с США и другими странами по поводу своей ядерной программы. Они могут привести к отмене американских санкций в отношении экспорта нефти из республики.

Участники рынка ждут очередной встречи государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слегка повысились в пятницу, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК преимущественно остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 7 базисных пунктов пункт (б.п.) - до 5,54% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок увеличилась на 1 б.п. - до 5,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 5,77% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению с четвергом - 6,38% и 6,55% годовых соответственно.