.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $98
.
25 июня 2021 года 15:29
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $98
"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $82,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. "Наблюдается рост спроса на графические процессоры, обусловленный развитием игровой индустрии и все более широким применением искусственного интеллекта в различных сферах. Кроме того, актуальной остается сделка по слиянию с компанией Xilinx, которая дополнит существующий бизнес AMD и откроет доступ к перспективной технологии FPGA - программируемой логической матрицы", - отмечают аналитики "Финама". "С технической точки зрения бумага оттолкнулась от уровня поддержки и показывает технические разворотные сигналы. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $83,5. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $72, риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,7", - указывают эксперты инвесткомпании. Advanced Micro Devices - это компания по проектированию центральных процессоров, графических процессоров и других полупроводников. Компания не имеет своего производства, тем самым концентрируя все ресурсы на разработке технологий. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: США-ADVANCED/MICRO-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
25 июня 2021 года 19:51
Москва. 25 июня. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне спроса на риск и развернувшейся вверх нефти. читать дальше
.25 июня 2021 года 19:26
Рынок акций РФ к концу торгов пятницы смог выйти в небольшой плюс благодаря нефти и растущим индексам в США
Москва. 25 июня. Российский рынок акций, торговавшийся практически весь день в боковом диапазоне, к концу основных дневных торгов пятницы смог выйти в небольшой плюс благодаря растущей нефти и позитивной динамике индексов в США; при этом индекс РТС продемонстрировал более уверенный рост за счет укрепления рубля. читать дальше
.25 июня 2021 года 19:04
Москва. 25 июня. Котировки большинства краткосрочных выпусков российских еврооблигаций немного снизились за неделю вслед за преобладающей динамикой на рынке американских казначейских обязательств (US Treasuries). Цены среднесрочных бумаг, напротив, немного подросли, отмечают эксперты. читать дальше
.25 июня 2021 года 18:27
Проблемы металлургов от введения пошлин на экспорт металлов могут быть меньше, чем их оценивает рынок, считает исполнительный директор Департамента рынка капиталов "Универ Капитала" Артем Тузов. "Котировки бумаг металлургов продолжают негативно реагировать на введение пошлин на экспорт металлов.... читать дальше
.25 июня 2021 года 18:01
"Финам" рекомендует держать акции Bank of America с целевой ценой на конец 2021г на уровне $41,7, что предполагает потенциал роста 3,8%, отмечается в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик "Финама" Игорь Додонов называет следующие факторы в пользу рекомендации: - Начало этого года... читать дальше
.25 июня 2021 года 17:31
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Splunk Inc. с целью $185,5 за штуку, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. "Одним из ключевых среднесрочных драйверов роста котировок выступает структурная трансформация Splunk из поставщика решений on-premise в SaaS-провайдера. На этом пути... читать дальше
.25 июня 2021 года 17:00
Финам" рекомендует покупать акции БПИФ "Дивидендные Аристократы РФ" с целевой ценой 11,9 руб., что предполагает потенциал роста 9,3% от текущих уровней в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании. Аналитик "Финама" Сергей Кауфман указывает на следующие факторы в пользу... читать дальше
.25 июня 2021 года 16:32
Индекс S&P 500 может консолидироваться в пределах 4400-4345 пунктов в 3К21, полагает аналитик BCS Express Оксана Холоденко. Индекс S&P 500 с начала года прибавил около 14% и находится в районе исторических максимумов. Рост проходит волнообразно - усилилась волатильность. Эксперт указывает на... читать дальше
.25 июня 2021 года 15:58
Акции "РусАла", "АЛРОСА" и "Совкомфлота" будут интересны на следующей неделе, говорится в аналитическом материале BCS Express. "Котировки акций "РусАла" к текущему моменту потеряли 4,4% с начала недели. Основное снижение пришлось на четверг на фоне новости о планируемом введении экспортных пошлин... читать дальше
.25 июня 2021 года 15:35
Москва. 25 июня. Доллар и евро немного снижаются на "Московской бирже" в пятницу днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне перечисления в бюджет основных налоговых выплат июня. читать дальше
.25 июня 2021 года 14:56
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "НОВАТЭКа" с целью 1680 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: 1430 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. "Котировки акций компании за последние... читать дальше
.25 июня 2021 года 14:27
Рубль будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 85,5-86,8 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Курс рубля на следующей неделе, скорее всего, составит 72,5-73,5 руб./$1 и 85,5-86,8 руб./EUR1, сообщается в комментарии операционного директора казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимира Зотова. "Утреннюю сессию торгов на Московской бирже рубль начал уверенно - с... читать дальше
.25 июня 2021 года 13:54
Рубль до конца недели будет двигаться в направлении к отметке 72 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург". "Курс доллар/рубль в четверг продолжил снижаться, в пятницу он находится около 72,1 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. Рубль продолжают поддерживать... читать дальше
.25 июня 2021 года 13:31
Рынок должен позитивно воспринять выделение онлайн-бизнесов X5 Retail в отдельную структуру, полагает аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Наблюдательный совет Х5 Retail Group одобрил выделение цифрового бизнеса в отдельную бизнес-единицу в структуре группы, отмечается в комментарии банка.... читать дальше
.25 июня 2021 года 13:08
Индекс S&P 500 проведет торги в среду в диапазоне 4220-4270 пунктов, говорится в комментарии "Фридом Финанс". "Технически S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. Накануне индекс широкого рынка достиг нового исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.