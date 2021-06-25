"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Advanced Micro Devices с целью $98

"Финам" открыл торговую идею "покупать Advanced Micro Devices с целью $98 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14%, стоп-приказ: $82,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Наблюдается рост спроса на графические процессоры, обусловленный развитием игровой индустрии и все более широким применением искусственного интеллекта в различных сферах. Кроме того, актуальной остается сделка по слиянию с компанией Xilinx, которая дополнит существующий бизнес AMD и откроет доступ к перспективной технологии FPGA - программируемой логической матрицы", - отмечают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения бумага оттолкнулась от уровня поддержки и показывает технические разворотные сигналы. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $83,5. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $72, риск на портфель составит 0,55%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,7", - указывают эксперты инвесткомпании.

Advanced Micro Devices - это компания по проектированию центральных процессоров, графических процессоров и других полупроводников. Компания не имеет своего производства, тем самым концентрируя все ресурсы на разработке технологий.

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