Рубль продолжит движение к отметке 72 руб./$1 - Банк "Санкт-Петербург"

Рубль до конца недели будет двигаться в направлении к отметке 72 руб./$1, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Курс доллар/рубль в четверг продолжил снижаться, в пятницу он находится около 72,1 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно укрепляются. Рубль продолжают поддерживать все те же факторы - восстановление глобального аппетита к риску, постепенное ослабление санкционных опасений, высокие цены на нефть и налоговый период. Сегодня уплачивается НДПИ, а в понедельник налог на прибыль, после чего рубль потеряет поддержку налогового периода. Но в пятницу курс USD/RUB может продолжить снижаться в сторону 72 руб./$1", - отмечают аналитики банка.

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