"АЛРОСА" недооценена по отношению к аналогам - "Фридом Финанс"

"АЛРОСА" недооценена к аналогам по ключевым финансовым мультипликаторам, справедливая стоимость обыкновенной акции компании на конец 2021г равна 151,71 руб., отмечается в аналитическом материале "Фридом Финанс".

"Продажи алмазно-бриллиантовой продукции "АЛРОСА" за пять месяцев 2020 года выросли на 100,5% г/г, до $1926 млн. Алмазного сырья было продано на $1855 млн, объем реализации бриллиантов составил $71 млн. Продажи алмазно-бриллиантовой продукции за весь прошлый год сократились на 16,1% г/г, до $2,8 млрд. Однако данные за последние кварталы отразили активное восстановление рынка", - констатирует эксперт инвесткомпании Александр Осин.

Компания прогнозирует производства в объеме 31,5 млн карат при капзатратах около 25 млрд руб. Менеджмент "АЛРОСА" отмечает, что результаты за май "свидетельствуют о высоком спросе на алмазное сырье со стороны гранильного сектора в Индии". Также на всех ключевых рынках сбыта предъявляется большой спрос на ювелирную продукцию. В США он за первые четыре месяца текущего года спрос превысил показатель 2019 года на 30%, в Китае - на 10%. Статистика продаж компании за май дает основания для повышения прогнозов выручки, чистой прибыли, а также справедливой стоимости "АЛРОСА".

Выручка, EBITDA и чистая прибыль "АЛРОСА" за первый квартал составили 90,8 млрд, 33,5 млрд и 24 млрд руб. соответственно. Выручка снизилась меньше, чем предполагали прогнозы, составленные с учетом ежемесячных данных о продажах, подчеркивает Осин. Чистая рентабельность существенно улучшилась за счет усиления рыночного спроса и снижения негативного эффекта от валютной переоценки доходов.

Сильные данные продаж за декабрь, по мнению аналитика, свидетельствуют о сохранении позитивных трендов свободного денежного потока компании. Соотношение между чистым долгом и EBITDA стало отрицательным. При реализации базового сценария это позволит компании выплатить дивиденд по итогам 2021 года с доходностью более 7%. Тем не менее эксперт пока не учитывает дивдоходность за текущий год в оценке справедливой стоимости "АЛРОСА".

"С точки зрения краткосрочных ценовых прогнозов котировки "АЛРОСА" по динамике близки к темпам повышения выручки и прибыли, что ограничивает дальнейший потенциал роста акций. Для увеличения этого потенциала бумаги нуждаются в поддержке со стороны ценовых движений на рынках сбыта. В условиях ускорения инфляции в развитых странах с определенным временным лагом рынок драгоценных металлов и камней получит "бычий" сигнал. При этом средне- и долгосрочный потенциал для улучшения прогноза роста финансовых показателей и справедливой капитализации "АЛРОСА" сохраняется", - указывает Осин.

Учитывающий динамику товарной и денежной массы базовый прогноз рублевой цены на алмазное сырье на 2021г предполагает ее рост на 30%. Выручку и чистую прибыль компании эксперт "Фридом Финанс" прогнозирует на уровне 343 млрд и 106 млрд руб., ожидая с 2021г по 2026г постепенное восстановление соотношения между ценами на продукцию "АЛРОСА" и золото до средних долгосрочных уровней по аналогии с динамикой этой корреляции в посткризисных периодах 2009-2013 и 2015-2018гг.

"Положительная корреляция рентабельности и денежного потока "АЛРОСА" с динамикой цен на ее рынках сбыта позволяет прогнозировать годовое соотношение FCF/выручка в рамках долгосрочных моделей на уровне 22% против 10% в среднем за 2010-2012 годы и 26% за период восстановления рынка в 2015-2016-е. "АЛРОСА" недооценена к аналогам по ключевым финансовым мультипликаторам. Согласно нашим расчетам, справедливая стоимость обыкновенной акции компании на конец 2021 года равна 151,71 руб.", - резюмирует Осин.

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