Рынок акций РФ в пятницу утром консолидируется вблизи уровней закрытия предыдущего дня

Москва. 25 июня. Рынок акций РФ в пятницу утром не демонстрирует ярко выраженной динамики, консолидируясь вблизи уровней закрытия предыдущего дня, на фоне наметившегося охлаждения "бычьих" настроений на мировых рынках капитала.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3818,2 пункта (-0,14%), индекс РТС - 1667,03 пункта (+0,13%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) демонстрируют смешанную динамику в пределах 3,1%. Лидерами падения по-прежнему выступают ценные бумаги металлургических компаний под давлением новостей о введении временной экспортной пошлины.

Подешевели акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-2,1%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) Holding (-1,1%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,5%), "Московской биржи" (-0,5%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,5%), обыкновенные акции "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,2%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,2%), "префы" Сбербанка (+0,1%), акции "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Доллар США снизился к 11:00 МСК до 72,18 руб./$1, что на 12,5 копейки ниже закрытия четверга.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума. Поддержку рынку оказали сообщения о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер по модернизации инфраструктуры. "У нас есть соглашение", - сказал Байден журналистам. Он отметил, что сенаторы-демократы и республиканцы провели "по-настоящему хорошую встречу", на которой в итоге им удалось достичь соглашения. Последний раунд переговоров фокусировался на вопросах финансирования пакета мер, который предусматривает стимулы на общую сумму $973 млрд за пять лет или $1,25 трлн за восемь лет.

Трейдеры также продолжили следить за заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей политики американского ЦБ. Глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший ранее на этой неделе в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей, дал понять, что центробанк не намерен спешить с подъемом ставок и будет придерживаться стимулирующей политики.

Тем временем статданные по экономике США указали на усиление инфляционного давления в стране на фоне быстрого восстановления активности после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 411 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 418 тыс., а не 412 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 380 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу вслед за позитивной динамикой американского рынка акций. В то же время европейские фондовые индикаторы также преимущественно повышаются, но темпы роста заметно ниже, чем накануне, что говорит об ослаблении "бычьих" настроений.

В свою очередь цены на нефть продолжают плавно подрастать в пятницу утром после роста накануне. Сокращение запасов и ожидания восстановления спроса перевешивают новости о том, что страны-участники соглашения ОПЕК+ начали обсуждать постепенное наращивание добычи с августа. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 МСК в пятницу составила $75,83 за баррель, что на 0,36% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,5%, достигнув максимальной отметки с октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,52 за баррель, что на 0,3% выше закрытия четверга. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3% - до $73,3 за баррель.

Участники нефтяного рынка ждут очередной встречи государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля. Как сообщил Dow Jones со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки, хотя этот сценарий не рассматривается официально. Государства ОПЕК+ осторожно относятся к наращиванию добычи, считая, что перспективы спроса на сырье остаются неопределенными, учитывая неравномерное восстановление экономик различных стран. Кроме того, беспокойство, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях, вызывает ситуация вокруг Ирана, который участвует в переговорах с США и другими странами по поводу своей ядерной программы. Они могут привести к отмене санкций США в отношении экспорта иранской нефти.

По мнению старшего риск-менеджера компании "Алго Капитал" Виталия Манжоса, "индекс МосБиржи с большой долей вероятности сегодня будет находиться в состоянии консолидации. Попытки игры на повышение будут сдерживаться негативом, связанным с новостями по поводу предстоящего введения экспортных пошлин на металлы в РФ. Во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать вечерняя публикация финальной июньской оценки индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета".

По словам начальника отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа и обучения компании "Универ Капитал" Елены Шишкиной, ближе к концу недели западные площадки смогли определиться с направлением. После нескольких недель неопределенности уверенности участникам рынка добавил ряд позитивных моментов: во-первых, достигнуто соглашение по стимулам в США, хоть и меньшим по объему, чем изначально предполагалось, а во-вторых, все мировые ЦБ в унисон подтвердили намерение воздержаться от сворачивания стимулов. Таким образом, вероятно в ближайшее время восхождение к новым вершинам будет более решительным.

В свою очередь ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков отмечает, что внешний фон для российского рынка слабо позитивный. Азиатские индексы преимущественно растут, как и сырьевые контракты. Российский рынок может попытаться начать день ростом, хотя значения выше 3840 пунктов по индексу МосБиржи пока являются сильным сопротивлением. Рубль может продолжить укрепление. Закрытие дня ниже 72 рублей для доллара и 86 рублей для евро будет хорошим сигналом на дальнейшее укрепление нацвалюты. Хотя все еще может испортить эффект пятницы, когда спекулянты традиционно фиксируют прибыль недельного тренда.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 12,62 млрд рублей (из них 1,57 млрд рублей пришлось на акции "НЛМК", 1,34 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,03 млрд рублей на акции "Северстали").