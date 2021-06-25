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25 июня 2021 года 09:48

Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут чуть подрасти на внешнем позитиве

Москва. 25 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка подрасти благодаря позитивным сигналам, поступающим с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума. Поддержку рынку оказали сообщения о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер по модернизации инфраструктуры. "У нас есть соглашение", - сказал Байден журналистам. Он отметил, что сенаторы-демократы и республиканцы провели "по-настоящему хорошую встречу", на которой в итоге им удалось достичь соглашения. Последний раунд переговоров фокусировался на вопросах финансирования пакета мер, который предусматривает стимулы на общую сумму $973 млрд за пять лет или $1,25 трлн за восемь лет.

Трейдеры также продолжили следить за заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей политики американского ЦБ. Глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший ранее на этой неделе в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей, дал понять, что центробанк не намерен спешить с подъемом ставок и будет придерживаться стимулирующей политики.

Тем временем статданные по экономике США указали на усиление инфляционного давления в стране на фоне быстрого восстановления активности после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 411 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 418 тыс., а не 412 тыс., как сообщалось прежде. Аналитики в среднем ожидали снижения до 380 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу вслед за позитивной динамикой американского рынка акций. Японский индекс Nikkei 225 вырос по итогам торгов на 0,73%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК поднялся на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК увеличился на 0,5%. Австралийский S&P/ASX 200 к 8:23 МСК прибавил 0,5%.

В свою очередь цены на нефть продолжают плавно подрастать в пятницу утром после роста накануне. Сокращение запасов и ожидания восстановления спроса перевешивают новости о том, что страны-участники соглашения ОПЕК+ начали обсуждать постепенное наращивание добычи с августа. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:17 МСК в пятницу составила $75,66 за баррель, что на 0,13% выше уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на 0,5%, достигнув максимальной отметки с октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,4 за баррель, что на 0,14% выше закрытия четверга. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3% - до $73,3 за баррель.

Участники нефтяного рынка ждут очередной встречи государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля. Как сообщил Dow Jones со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки, хотя этот сценарий не рассматривается официально. Государства ОПЕК+ осторожно относятся к наращиванию добычи, считая, что перспективы спроса на сырье остаются неопределенными, учитывая неравномерное восстановление экономик различных стран. Кроме того, беспокойство, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях, вызывает ситуация вокруг Ирана, который участвует в переговорах с США и другими странами по поводу своей ядерной программы. Они могут привести к отмене санкций США в отношении экспорта иранской нефти.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг лишь немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" составил 9,413 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,975 млрд рублей. При этом цены корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 июня снизился всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,07 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,01%, поднявшись до 719,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпромбанк-001Р-3Р" (+0,77%), "Сбербанк-001Р-SBER18" (+0,71%) и "Собкомбанк-БО-П01" (+0,3%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-09Р" (-0,53%), "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (-0,33%) и "Тинькофф Банк-001P-02R" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 30% выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-SBER22 на 15 млрд рублей и 14% выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-SBER27 на 7 млрд рублей. Номинальный объем обоих выпусков составляет по 50 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски проходил с 16 по 18 июня. Ставка 1-го купона 5-летних бондов была установлена на уровне 7,4% годовых, 2-летних - 6,9% годовых.

Кроме того, Сбербанк России разместил 99,91% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-445R на 999,07 млн рублей. Номинальный объем выпуска - 1 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. По выпуску предусмотрен один купон, ставка купона - 0,01% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещены в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) 29 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на 10-летние облигации с 5-летней офертой серии 001P-21 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир доходности установлен на уровне премии 170-190 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 5 лет. Техразмещение запланировано на 5 июля.

ООО "РЕСО-лизинг" установило ориентир доходности 10-летних облигаций с офертой через 3 года серии БО-П-10 объемом 5 млрд рублей в размере премии не выше 210 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года. Сбор заявок пройдет 30 июня с 11:00 до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 2 июля.

OOO "Ипотечный агент ТБ-1" 5-6 июля будет принимать заявки инвесторов на приобретение жилищных облигации с ипотечным покрытием класса "А" объемом 5 млрд 622,5 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - премия не выше 140-160 базисных пунктов к ОФЗ на срок 1,5 года. Техразмещение запланировано на 8 июля. Номинальный срок обращения выпуска - 13 лет, ожидаемый - 3 года, ожидаемая дюрация - 1,5 года. В качестве кредитной поддержки выступит младший транш в форме выпуска облигаций класса "Б", приобретаемый оригинатором, банком Тинькофф, в размере 13,5% от портфеля кредитов. В середине июня "Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала жилищные облигации с ипотечным покрытием ООО "Ипотечный агент ТБ-1" классов "А" и "Б". Облигации класса "А" будут размещены по открытой подписке, класса "Б" - по закрытой. Дата погашения бумаг обоих классов - 23 марта 2034 года. Объем облигаций класса "А" - 5 млрд 622,5 млн рублей, класса "Б" - 877,5 млн рублей.

ПАО "ТрансФин-М" (MOEX: TRFM) установило ставку 14-го купона биржевых облигаций серии БО-38 в размере 7% годовых. "ТрансФин-М" в январе 2015 года разместил облигации номинальным объемом 2,5 млрд рублей, реализовав 56% выпуска на сумму 1,4 млрд рублей. Ставка текущего купона - 6,5% годовых. Бонды имеют 20 полугодовых купонов. По выпуску 6 июля предстоит оферта по согласованию с владельцами, а 13 июля плановая оферта.


Опубликовано: /Финмаркет/
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