Текущая общерыночная конъюнктура способствует росту котировок нефти до $77-78/барр. - ПСБ

Текущая глобальная общерыночная конъюнктура способствует росту котировок нефти до $77-78 за баррель Brent, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Ситуация на рынки нефти остается в целом благоприятной. Ближайший фьючерс на нефть Brent, хотя и сбавил последние дни темпы роста, продолжает удерживаться выше отметки $75/барр. третий день подряд на фоне неплохих данных по рынку энергоносителей в США и сохранения уверенности в крепости глобального спроса на нефть. Вместе с тем, рынок выглядит несколько перегретым, кроме того, сдерживают участников рынка от покупок некоторое укрепление доллара в июне и ожидания встречи ОПЕК+ 1 июля, от которой, впрочем, ожидается аккуратное увеличение добычи с августа. В этих условиях повышается значимость новостного фона. Пока по-прежнему видим конъюнктурные предпосылки для нахождения выше нашего текущего целевого диапазона ($70-75/барр.). И, учитывая неплохой общерыночный сантимент, рассчитывая на развитие роста Brent к району $77-78/барр.", - отмечает Локтюхов.

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