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25 июня 2021 года 10:16
Введение экспортных пошлин на металлы наиболее негативно для "РусАла" - BCS Express
Введение экспортных пошлин на металлы наиболее негативно для "РусАла" - его годовая чистая прибыль может снизиться более чем на 10%, говорится в комментарии BCS Express. Минэкономразвития предлагает ввести временные экспортные пошлины с 1 августа до 31 декабря на черные металлы, а также алюминий, медь и никель. Ранее об изъятии сверхприбыли металлургов разговоры уже велись, однако реализация этой затеи в формате введения пошлины оказалась неожиданной, отмечает аналитик инвесткомпании Василий Карпунин. "Экспортная пошлина является разовой мерой, которая может негативно сказаться на результатах металлургов в 2021г, но в долгосрочной перспективе, вероятно, использоваться не будет. В будущем может быть разработан иной механизм, ограничивающий сверхприбыль металлургов при избыточном росте цен на продукцию", - указывает эксперт. По его мнению, принятые меры наиболее негативны для "РусАла". Его годовая чистая прибыль может снизиться чуть более чем на 10% относительно сценария без дополнительных ограничений. "Впрочем, акции алюминиевой компании в четверг как раз и понесли наибольшие потери в секторе, упав на 6,7%. Не более 8% составит влияние на чистую прибыль у черных металлургов ("НЛМК", "ММК", "Северсталь"). Наименьшее воздействие на "Норникель", ведь на никель и медь приходится лишь порядка 40-45% выручки, а информации о пошлинах на палладий и платину не было. В сумме металлурги могут вернуть 164 млрд руб. в бюджет. По оценке первого вице-премьера Андрея Белоусова, это в районе 20-25% сверхприбылей отрасли", - указывает Карпунин. На взгляд аналитика, просадка в большинстве акций сектора на торгах в четверг в значительной степени отразила негативный эффект от пошлин. Кроме того, в конце мая акции черных металлургов уже оказывались под локальным давлением после заявления Белоусова о необходимости возврата 100 млрд руб. "В краткосрочной перспективе акции сектора вряд ли будут показывать опережающую рынок динамику, однако и масштабного продолжительного обвала в связи с новыми обстоятельствами не жду. На горизонте года средняя дивидендная доходность сектора черной металлургии может быть выше 10% при текущих ценах на металлы. В целом положительный взгляд сохраняется и по РусАлу", - резюмирует Карпунин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛЫ-ПОШЛИНЫ-ПРОГНОЗ
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