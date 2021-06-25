Рубль может укрепиться до 72,0 руб./$1 в пятницу - Sber CIB

Курс рубля к доллару может укрепиться на торгах в пятницу до уровня 72,0 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

"Рубль в четверг подорожал до 72,3 руб./$1, в пятницу он может еще вырасти до 72 руб./$1. Но дальнейший потенциал для укрепления ограничен - период налоговых выплат подходит к концу, перед выходными и на следующей неделе спрос на валюту может активизироваться", - отмечают аналитики инвестбанка.

Этим утром нефть стоила $75,5-76 за баррель Brent, котировки нефти в пятницу, скорее всего, будут держаться ниже $76 за баррель, полагают аналитики Sber CIB.

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