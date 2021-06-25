Индекс Мосбиржи начнет торги с небольшого повышения - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 3830-3840 пунктов, полагает старший риск-менеджер инвестиционной компании "Алго Капитал" Виталий Манжос.

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным повышением в пределах 0,1-0,4%, в районе 3830-3840 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3810, 3800 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3850, 3860 п. В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Попытки игры на повышение будут сдерживаться негативом, связанным с новостями по поводу предстоящего введения экспортных пошлин на металлы в РФ", - прогнозирует Манжос.

По мнению эксперта, во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США. Косвенное влияние на локальный рынок акций способна оказать вечерняя публикация финальной июньской оценки индекса потребительского доверия в США от Мичиганского университета (17:00 МСК).

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