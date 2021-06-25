Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут "Газпром", "Система" и американская макростатистика:

- в пятницу состоится собрание акционеров "Газпрома", а в субботу - АФК "Система";

- в США выйдут данные по расходам и доходам населения за май.

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