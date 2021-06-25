Рынок акций РФ начнет торги в пятницу с небольшого роста - "Алор Брокер"

Рынок акций РФ начнет торги в пятницу, скорее всего, с небольшого роста, полагает аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Внешний фон с утра позитивен: на 0,2% растут американские фьючерсы. В плюсе все промышленные и драгоценные металлы, треть процента прибавляет нефть, подкрадываясь к отметке 76 долларов за баррель. Так что ждем открытия рынка небольшим ростом. Подъем могут продолжить котировки акций "ЛУКОЙЛа", которые последние недели сильно коррелирует с ценами на нефть. Продолжаем позитивно смотреть на "Газпром" и "НОВАТЭК". Не исключено, что в пятницу мы увидим отскок и по акциям металлургов, ведь все самое плохое для них уже случилось", - прогнозирует Антонов.

Также эксперт отмечает, что на внешнем позитиве, в том числе росте нефти, остается сильным рубль. В четверг рубль вырос к доллару на 0,6%, но в пятницу утренние торги проходят спокойно.

"Пока рубль поддерживает налоговый период, и не исключен уход пары доллар-рубль под отметку 72 руб./$1. Однако покупать рубль против доллара по-прежнему рискованно. Лучше дождаться очередного разворота тренда и вставать в позицию против рубля", - отмечает аналитик "Алор Брокер".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.