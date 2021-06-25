Котировки нефти могут вырасти до $80/барр. - BCS Express

Котировки нефти могут вырасти до $80 за баррель Brent до того, как наступит ожидаемая коррекция, отмечается в комментарии BCS Express.

"Цена нефти возвращаются под $76 за баррель марки Brent. Очередная неделя на товарном рынке остается за быками. Спуск к $74,5/барр. в четверг на волне вероятного снятия санкций с Ирана и расширения квот ОПЕК+ не нашел продолжения, поскольку нет фактических данных о принятии решений, способных надавить на цены. Слухи, домыслы и преждевременные победные реляции не воспринимаются всерьез. Оценки охлаждения commodities на среднесрочную перспективу не исключают текущей инерционности контракта. То есть, до того, как мы увидим внятную фиксацию перекупленных инструментов, есть вероятность лицезреть очередную круглую отметку у $80/барр.. Квартальная поддержка поднимается к $68, что соответствует средним значениям за период", - пишет эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер.

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