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25 июня 2021 года 09:18
Котировки нефти могут вырасти до $80/барр. - BCS Express
Котировки нефти могут вырасти до $80 за баррель Brent до того, как наступит ожидаемая коррекция, отмечается в комментарии BCS Express. "Цена нефти возвращаются под $76 за баррель марки Brent. Очередная неделя на товарном рынке остается за быками. Спуск к $74,5/барр. в четверг на волне вероятного снятия санкций с Ирана и расширения квот ОПЕК+ не нашел продолжения, поскольку нет фактических данных о принятии решений, способных надавить на цены. Слухи, домыслы и преждевременные победные реляции не воспринимаются всерьез. Оценки охлаждения commodities на среднесрочную перспективу не исключают текущей инерционности контракта. То есть, до того, как мы увидим внятную фиксацию перекупленных инструментов, есть вероятность лицезреть очередную круглую отметку у $80/барр.. Квартальная поддержка поднимается к $68, что соответствует средним значениям за период", - пишет эксперт инвесткомпании Михаил Зельцер. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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25 июня 2021 года 10:37
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.25 июня 2021 года 09:04
Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина. "Внешний фон с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня... читать дальше
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Москва. 24 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти. читать дальше
.24 июня 2021 года 18:39
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.24 июня 2021 года 18:39
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Введение временной экспортной пошлины в объеме 15% на сталь и цветные металлы в целом негативно для горно-металлургического сектора РФ, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон". "Правительство объявило о возможном введении временной экспортной пошлины в объеме 15% на сталь и цветные... читать дальше
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