S&P 500 достиг рекорда, Brent - $75,56 за баррель

Фондовый рынок США вырос в четверг, S&P 500 достиг рекорда. Рынки акций Азии повышаются вслед за фондовыми индексами США. Цены на нефть стабильны, Brent - $75,56 за баррель

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума.

Поддержку рынку оказали сообщения о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер по модернизации инфраструктуры.

"У нас есть соглашение", - сказал Байден журналистам.

Он отметил, что сенаторы-демократы и республиканцы провели "по-настоящему хорошую встречу", на которой в итоге им удалось достичь соглашения.

Последний раунд переговоров фокусировался на вопросах финансирования пакета мер, который предусматривает стимулы на общую сумму $973 млрд за пять лет или $1,25 трлн за восемь лет.

Трейдеры также продолжили следить за заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей политики американского ЦБ. Глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший ранее на этой неделе в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей, дал понять, что центробанк не намерен спешить с подъемом ставок и будет придерживаться стимулирующей политики.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что его ожидания в отношении подъема базовой ставки американским ЦБ передвинулись на следующий год с 2023-го. Кроме того, он дал понять, что ждет скорого сокращения объемов выкупа активов Федрезервом.

Тем временем статданные по экономике США указали на усиление инфляционного давления в стране на фоне быстрого восстановления активности после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 7 тыс. - до 411 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США, опубликованном в четверг. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составило 418 тыс., а не 412 тыс., как сообщалось прежде.

Аналитики в среднем ожидали снижения до 380 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, свидетельствуют результаты опроса Trading Economics.

Экономика США в первом квартале выросла на 6,4% в пересчете на годовые темпы, свидетельствуют окончательные данные министерства торговли США. Предварительно рост ВВП также оценивался в 6,4%.

Эксперты в среднем не ожидали его пересмотра, сообщает Trading Economics.

Акции крупных американских банков дорожают в ходе торгов в преддверии публикации результатов ежегодных стресс-тестов ФРС. Цена бумаг Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. выросла на 2,1%, Bank of America Corp. (SPB: BAC) - на 1,6%, JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) - на 0,9%, Wells Fargo & Co. (SPB: WFC) - на 2,8%.

Котировки акций Visa Inc. (SPB: V) увеличились на 0,7%. Оператор одной из крупнейших платежных систем мира договорился о покупке шведского финтех-стартапа Tink более чем за $2 млрд, говорится в сообщении Visa. Услугами этой компании пользуются более 3,4 тыс. банков и финансовых институтов в Европе.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов вырос на 322,58 пункта (0,95%) и составил 34196,82 пункта.

Standard & Poor's 500 набрал 24,65 пункта (0,58%), поднявшись до 4266,49 пункта, индикатор обновил максимум, достигнутый 14 июня.

Nasdaq Composite прибавил 97,98 пункта (0,69%) и составил 14369,71 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона растут в пятницу вслед за позитивной динамикой американского рынка акций.

Положительное влияние на инвесторов оказало заявление президента США Джо Байден о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер по модернизации инфраструктуры в ближайшие годы объемом около $1 трлн.

"Прорыв в переговорах о расходах на инфраструктуру в одночасье поднял настроение, поскольку расходы исторически являются положительным фактором для рынков", - отмечает рыночный стратег IG в Сингапуре Йеап Джун Ронг. По его словам, сферы, которые зависят от восстановления экономик, будут демонстрировать укрепление.

Японский индекс Nikkei 225 к 8:23 МСК увеличился на 0,7%.

В число лидеров роста котировок входят акции автомобильной компании Mazda Motor Corp. (+8,7%), производителя электроники Panasonic Corp. (+4,8%), сталелитейных Kobe Steel (+4,5%) и Nippon Steel Corp. (+4%), выпускающей парфюмерию Shiseido Co. (+4,2%).

Также растет цена бумаг производителя чипов Advantest Corp. (+1,5%), инвестиционно-технологической SoftBank Group (+1%), производителя потребительской электроники Sony (+1,4%) и автопроизводителя Toyota Motor (+0,1%).

Panasonic, который выпускает литиевые аккумуляторы для производителя электромобилей Tesla, продал весь пакет акций американской компании в прошлом финансовом году, который завершился в марте, сообщило в пятницу издание Nikkei. По его оценкам, полученная сумма могла составить около $3,88 млрд.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:28 МСК вырос на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%.

В том числе значительное повышение в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже показывают котировки бумаг интернет-компании Meituan (+4,3%), пивоваренной Budweiser Brewing Co. APAC Ltd. (+3,9%), Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (+3%).

Кроме того, дорожают акции онлайн-ритейлера Alibaba Group (+2,2%), интернет-гиганта Tencent Holdings (+1,9%), нефтяных компаний CNOOC (+2,2%) и PetroChina (+1,85%).

При этом снижается стоимость производителя автомобилей Geely Automobile Holdings Ltd. (-0,8%), фармацевтической Sino Biopharmaceutical Ltd. (-0,9%) и выпускающей спортивные товары Anta Sports Products (-0,9%).

Южнокорейский индекс Kospi к 8:22 МСК поднялся на 0,5%.

Рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. выросла на 0,25%, в то время как автопроизводителя Hyundai Motor - опустилась на 0,2%.

Индекс доверия бизнеса в производственном секторе Южной Корее в июне достиг 98 пунктов по сравнению с 96 пунктами месяцем ранее. Это самый высокий уровень с апреля 2011 года. В непроизводственной сфере значение индикатора осталось на отметке 81 пункт.

Австралийский S&P/ASX 200 к 8:23 МСК прибавил 0,5%.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto выросла на 0,7% и на 0,6% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок практически не меняются в ходе торгов в пятницу после роста накануне, при этом Brent стабилизировалась у максимальной за два с половиной года отметки.

Сокращение запасов и ожидания восстановления спроса перевешивают новости о том, что страны-участники соглашения ОПЕК+ начали обсуждать постепенное наращивание добычи с августа, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 МСК в пятницу составляет $75,56 за баррель, что соответствует уровню закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,37 (0,5%), достигнув максимальной отметки с октября 2018 года, по данным Dow Jones Market Data.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,31 за баррель, что на $0,01 (0,01%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,22 (0,3%) - до $73,3 за баррель.

"Нефтяной рынок хорошо держится с учетом того факта, что спрос на энергоносители продолжает восстанавливаться по мере дальнейшего открытия экономики, - отмечает главный рыночный стратег SIA Wealth Management Inc. Колин Цешински, которого цитирует MarketWatch. - Недавнее значительное сокращение недельных запасов нефти в США также по-прежнему оказывает поддержку".

Кроме того, по словам эксперта, сообщения о возможном увеличении добычи нефти странами ОПЕК+ являются позитивным знаком при условии, что рост предложения продолжит более или менее соответствовать росту спроса.

Как сообщал Dow Jones со ссылкой на источники, страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки, хотя этот сценарий не рассматривается официально.

Государства ОПЕК+ осторожно относятся к наращиванию добычи, считая, что перспективы спроса на сырье остаются неопределенными, учитывая неравномерное восстановление экономик различных стран, отмечают источники.

Некоторые страны в коалиции хотели бы, чтобы ОПЕК+ сохранила осторожный подход и стабильные поставки в августе. По большей части их беспокойство, как пишет Bloomberg со ссылкой на источники в делегациях, вызывает ситуация вокруг Ирана, который участвует в переговорах с США и другими странами по поводу своей ядерной программы. Они могут привести к отмене санкций США в отношении экспорта иранской нефти.

Участники рынка ждут очередной встречи государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля.