Индекс Мосбиржи откроет торги в пятницу, скорее всего, нейтрально - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в пятницу, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Внешний фон с утра нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей основной сессии в четверг остались примерно на тех же уровнях. Азиатские рынки сегодня торгуются на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 растут на 0,1%, нефть Brent в плюсе на 0,2% и находится около уровня $75,7. С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу Мосбиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия четверга", - отмечает аналитик инвесткомпании.

По мнению эксперта, российский рынок все больше уходит в фазу "боковика на максимумах". Индекс МосБиржи начал консолидироваться около 3800 п.

"Общий тренд остается растущим, и его нижняя граница, расположенная на 3630 п., выступает основной среднесрочной поддержкой. Сверху в качестве цели по-прежнему ориентируемся на зону сопротивления 3875-3895 п. Боковая тенденция в ближайшие сессии - базовый сценарий. Негативная динамика металлургов компенсируется благоприятной конъюнктурой для тяжеловесных нефтегазовых компаний. Положительные ожидания по бумагам "Роснефти", "ЛУКОЙЛа" и "Газпрома" сохраняются", - заключает Карпунин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.