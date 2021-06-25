Рубль утром торгуется в узких диапазонах к доллару и евро в ожидании стимулов к движению

Москва. 25 июня. Доллар США и евро почти не меняются на "Московской бирже" в пятницу утром, рубль стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых триггеров к движению.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,22-72,36 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,2825 руб./$1 (-2,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 86,365 руб./EUR1 (+5 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 1,01 коп. к уровню закрытия 24 июня, до 78,62 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,35 коп. ниже уровня действующего официального курса, евро - на 3,67 коп. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль почти не меняется к доллару и евро на старте торгов 25 июня в связи с отсутствием триггеров к существенному движению. Накануне рубль укреплялся к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок и усиления спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в период пиковых налоговых выплат месяца.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $75,72 за баррель, что на 0,21% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $73,44 за баррель, что на 0,19% выше уровня на закрытие рынка 24 июня.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в пятницу растут: японский Nikkei 225 прибавляет 0,77%, китайский CSI300 - 1,27%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 подрастает на 0,18%.

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг ростом, при этом индикатор S&P 500 достиг рекордного максимума. Поддержку рынку оказали сообщения о том, что президент США Джо Байден объявил о достижении межпартийного соглашения между конгрессменами по масштабному пакету мер по модернизации инфраструктуры. Последний раунд переговоров фокусировался на вопросах финансирования пакета мер, который предусматривает стимулы на общую сумму $973 млрд за пять лет или $1,25 трлн за восемь лет.

Трейдеры также продолжили следить за заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей политики американского ЦБ. Глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший ранее на этой неделе в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей, дал понять, что центробанк не намерен спешить с подъемом ставок и будет придерживаться стимулирующей политики.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что его ожидания в отношении подъема базовой ставки американским ЦБ передвинулись на следующий год с 2023-го. Кроме того, он дал понять, что ждет скорого сокращения объемов выкупа активов Федрезервом.