Долгосрочный потенциал роста в металлургическом секторе будет ограничен - "Фридом Финанс"

Долгосрочный потенциал роста в металлургическом секторе будет ограничен ввиду изменения системы налогообложения, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Первый вице-премьер Андрей Белоусов 24 июня заявил, что в результате введения пошлин на продукцию черной и цветной металлургии государство дополнительно получит 163-164 млрд руб. Эта сумма эквивалентна примерно 10% EBITDA компаний отрасли за последние 12 месяцев, указывает аналитик инвесткомпании Александр Осин.

Эксперт напоминает, что примерно такие же оценки в сентябре 2020г после решения кабмина направить в Госдуму законопроект о введении рентного коэффициента (К-рента) в размере 3,5 к действующим ставкам НДПИ для металлургов и производителей удобрений давали эксперты рынка. Принятие предложенных правительством поправок в оценки рынка привело к расширению доли НДПИ в EBITDA ведущих добывающих компаний приблизительно до 10%.

Осин отмечает, что на фоне этого события в отрасли произошла практически единственная за период восстановления коррекция. Ее усилил спад активности покупателей бумаг топливно-энергетического сектора. Индекс металлургических и добычных компаний опустился на 3%. "Вероятно, динамику котировок металлургов обусловило то, что посткризисные ожидания и потенциал восстановления оказались на 5-15% выше, чем снижение оценки справедливой стоимости эмитентов отрасли. Сейчас позитивные краткосрочные ожидания почти отыграны, коррекция в секторе, возможно, будет соответствовать указанным выше оценкам корректировки среднесрочных показателей справедливой капитализации", - указывает аналитик "Фридом Финанс".

По его мнению, долгосрочный потенциал роста в металлургическом секторе будет ограничен ввиду изменения системы налогообложения. Этот шаг со стороны правительства ослабит покупательский интерес и вызовет повышение оценочных уровней дефицитов. При этом металлурги будут стремиться по примеру ОПЕК+ защитить отраслевые интересы как на внутреннем рынке, так и на международном уровне. В перспективе нескольких ближайших кварталов сегодняшнее решение правительства свидетельствует о сглаживании спроса под влиянием ускоряющейся инфляции и усиления кредитных рисков, считает Осин.

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