Котировки евробондов РФ в четверг продолжили небольшое снижение в ожидании новых стимулов к росту

Москва. 24 июня. Котировки российских еврооблигаций слегка снижаются в четверг в ожидании новых драйверов к росту. Цены американских казначейских обязательств (US Treasuries), в свою очередь, демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику. Как следствие, суверенные спреды лишь незначительно меняются к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК уменьшилась на 1,5 базисного пункта по отношению к закрытию среды и составила 115,184% от номинала, что соответствует доходности 1,676% годовых (повышение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries опустилась за день на 0,391 базисного пункта и составила 100,762% от номинала (доходность подросла на 0,4 базисного пункта и составила 0,039% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 0,6 пункта, составив 163,7 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году уменьшились на 0,6 базисного пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,342% от номинала (доходность не изменилась по сравнению с предыдущими торгами - 3,667% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 7,4 базисного пункта - до 128,306% от номинала (доходность увеличилась на 0,4 базисного пункта, до 3,666% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году опустились в цене на 11,1 базисного пункта, до 113,784% от номинала (доходность увеличилась на 1,8 базисного пункта и составила 1,806% годовых), а с погашением в 2023 году уменьшились в стоимости на 2,3 базисного пункта, до 108,763% от номинала, что соответствует доходности 0,874% годовых (повышение на 0,4 базисного пункта к предыдущему дню).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году опустился на 8,9 базисного пункта - до 125,398% от номинала (доходность увеличилась на 0,4 базисного пункта - до 3,717% годовых), а бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 3,4 базисного пункта - до 111,935% от номинала, что соответствует доходности 2,117% годовых (повышение на 0,3 пункта к предыдущему дню).

"Российские евробонды сегодня торгуются в небольшом минусе. Доходность Russia 29 выросла до 2,53% (+3 б.п. к вчерашнему закрытию), Russia 47 - до 3,72% (+1 б.п.). Внешний фон для российских еврооблигаций складывается нейтрально. Суверенные евробонды ЕМ сегодня торгуются разнонаправленно с минимальными изменениями в пределах 2 б.п. по доходности 10-леток. Доходность UST-10 снижается на 1 б.п. к закрытию среды (до 1,48%). Согласно опубликованным в четверг данным, количество обращений за пособием по безработице в США снизилось до 411 тыс. человек по сравнению с 418 тыс. неделей ранее, что оказалось меньше прогноза. Медленное восстановление рынка труда США выступает в пользу более длинных сроков мягкой монетарной политики, что позитивно для долларовых евробондов. Цены на нефть значительную часть дня провели в минусе, что было негативно для российских гособлигаций", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.