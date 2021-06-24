Новые экспортные пошлины - негативный фактор для горно-металлургического сектора - "Атон"

Введение временной экспортной пошлины в объеме 15% на сталь и цветные металлы в целом негативно для горно-металлургического сектора РФ, говорится в комментарии инвестиционной компании "Атон".

"Правительство объявило о возможном введении временной экспортной пошлины в объеме 15% на сталь и цветные металлы, уплата которой, по нашим расчетам, будет стоить сектору 6% EBITDA в этом году. Это не означает принципиального изменения парадигмы в этом году, однако пошлины подразумевают долгосрочное ограничение прибыли в секторе при сохранении цен на сырье на текущих уровнях в 2022г. В этом случае влияние данного фактора на EBITDA в годовом исчислении обещает быть огромным - по нашим оценкам, "РусАл" (наиболее уязвимый из всех игроков сектора) может потерять до 27% EBITDA, "НЛМК" - 18% и Еvraz - 16%. Относительно защищены от негатива высокомаржинальный "Норникель" (поскольку новые пошлины не касаются МПГ), и ориентированный на внутренний рынок "ММК". Данное обстоятельство в целом негативно для сектора", - пишут аналитики "Атона" Андрей Лобазов и Мария Федорова.

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