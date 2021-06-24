"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Lyft с целью $67,5

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Lyft Inc. с целевой ценой $67,5 за штуку на горизонте 2 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

"По данным Statista, в апреле 2020г компания занимала около 29% рынка перевозки пассажиров легковыми такси в США, но ровно через год эта доля увеличилась до 32%. Мы положительно оцениваем фокус Lyft на рынках США и Канады. Во-первых, это дает компании больше возможностей по контролю расходов и повышает эффективность ее маркетинговых кампаний. Во-вторых, благодаря прогрессу прививочной кампании в США, спрос на поездки в настоящее время растет настолько быстро, что Lyft и Uber вынуждены искать больше водителей, чтобы не допустить чрезмерного повышения цен на услуги перевозки и сократить время ожидания такси", - отмечает аналитик инвесткомпании Михаил Денисламов.

Выручка компании по итогам первого квартала составила $609 млн, что оказалось лучше ожидаемых $558 млн. Убыток по скорректированной EBITDA составил всего $73 млн, что лучше прогнозируемого убытка в объеме $138 млн.

Эксперт отмечает, что во 2К21 текущий консенсус-прогноз предполагает рост выручки до $697 млн против $339 млн в прошлом году и $867 млн в 2019г. Последствия пандемии все еще будут оказывать давление на показатели компании, но уже в гораздо меньшей степени, чем в последние 12 месяцев, полагает аналитик.

"Существует высокая вероятность того, что Lyft продемонстрирует выручку выше ожиданий по итогам текущего отчетного периода на фоне активного восстановления спроса на поездки. Позитивными факторами служат: частичное возвращение сотрудников компаний в офисы; значительное улучшение эпидемиологической ситуации на фоне успешной прививочной кампании; сезон отпусков, когда традиционно повышается спрос на посуточную аренду автомобилей. Убыток по скорректированной EBITDA ожидается на уровне $47 млн. Несмотря на небольшие убытки, финансовое положение компании является устойчивым ($2,2 млрд денежных средств и эквивалентов)", - прогнозирует Денисламов.

Стратег инвесткомпании ожидает, что Lyft уже по итогам этого квартала способна продемонстрировать положительный свободный денежный поток, что станет важной вехой в развитии компании, которая долгое время беспокоила инвесторов оттоком денежных средств из-за высоких расходов.

"Вероятность продолжения восходящего движения акций является высокой. Целевая цена на горизонте двух месяцев - $67,5. Стоп-лосс рекомендуется поставить на уровень $55", - заключает эксперт.

Lyft занимает второе место в США среди приложений для поиска, вызова и оплаты такси, уступая по объему перевозок лишь Uber. Компания предоставляет следующие сервисы: платформу для заказа такси, посуточную аренду автомобилей, аренду велосипедов и скутеров в мегаполисах.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.