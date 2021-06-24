Близок пик роста котировок нефти - Julius Baer

Близок пик роста котировок нефти, но его достижение зависит не только от роста потребления, но и от планов производства, полагает главный экономист и руководитель исследовательской группы Next Generation банка Julius Baer Норберт Рюкер.

"Цены на нефть, очевидно, продолжают свой медленный, но верный рост. Это похоже на восхождение опытного горного проводника на вершину в Альпах. Суть остается прежней. Экономическое восстановление в странах Запада и почти завершенный выход из локдауна стимулируют поездки на работу и отдых, что приводит к высокому спросу на нефть и истощает ее запасы. Скачок кажется особенно сильным, поскольку он пришелся на сезон автомобильных поездок в США и путешествий в Европе. Что касается США, мы прогнозируем рекордный спрос на бензин в США этим летом и ожидаем дальнейшее сокращение запасов в хранилищах до уровня ниже среднего пятилетнего в ближайшей перспективе. Скачок спроса, вероятно, имеет временный характер, учитывая его сезонные составляющие", - пишет Рюкер.

Достижение пика, однако, зависит не только от потребления, но и, что более важно, от планов производства, указывает эксперт. Сегодняшние поставки ограничены циклически и политически, но не структурно. Активность сланцевого сектора восстанавливается медленнее, чем обычно, поскольку инвестиции в основном поступают от частных, а не государственных производителей. Свои последствия демонстрируют дебаты по климату.

"Тем не менее, сланцевый сектор, вероятно, уже прошел тот этап, когда производство переходит от стагнации к росту, - считает Рюкер. - Нефтедобывающие страны, тем временем, все еще не пускают на рынок большие объемы нефти в рамках соглашения о сокращении поставок. По мере роста цен на нефть, давление со стороны стран-потребителей нефти на нефтедобывающие страны будет усиливаться, чтобы ускорить наращивание добычи".

Для некоторых инфляция цен на топливо становится экономически болезненной точкой. Существуют разные предохранительные механизмы. Покупатели могут попытаться обойти санкции против Ирана и Венесуэлы, поскольку нефть на мировом рынке становится дороже. Эксперт полагает, что в ближайшей перспективе цены будут завышены.

"Учитывая, что поставки ограничены в основном по политическим соображения, мы считаем, что пик ближе, чем думают многие другие участники рынка. При этом ситуация как обычно туманна, существует некоторая неопределенность на пути вверх". - резюмирует стратег Julius Baer.