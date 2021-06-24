Рубль днем укрепляется к доллару и евро благодаря пику налоговых выплат июня

Москва. 24 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июня.

Курс доллара США составил 72,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 32,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,26 руб./EUR1, подешевев на 37,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 34,64 копейки - до 78,57 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 25 июня на 34,11 копейки, до 72,326 руб./$1, и уменьшил курс евро на 38,54 копейки, до 86,3283 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах на фоне усиления спроса на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в период пиковых налоговых выплат месяца. По оценке аналитиков, в июне объем налоговых перечислений в бюджет будет выше майских показателей. В целом объем налогов оценивается примерно в 2,2 трлн рублей.

"Российская валюта получает поддержку со стороны экспортеров накануне проведения основных налоговых платежей (в пятницу предстоит уплата НДПИ, акцизов и НДС). Однако основным фактором укрепления, вероятно, все же выступает относительно нейтральный геополитический фон. Возобновление санкционной риторики, появившееся к концу прошлой недели, пока не получило своего продолжения. Кроме того, участники рынка проигнорировали вчерашний инцидент с британским эсминцем в Черном море. Все вместе позволило рублю за последние дни с лихвой отыграть потери начала недели. В том числе в отсутствие геополитических рисков рубль начинает более ощутимо отыгрывать рост цен на нефть, прибавивших за последний месяц около 10% по марке Brent. Не исключено, что уже в ближайшее время пара "доллар-рубль" вновь протестирует отметку в 72 руб./$1, однако с окончанием налогового периода преимущество рубля на валютном рынке может стать менее заметным", - подчеркивает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Некоторый негатив вчера был связан с инцидентом в Черном море - британский эсминец нарушил границу РФ, в связи с чем по нему был выпущен предупредительный огонь. В то же время негативная реакция на новости из Черного моря была лишь временной, и рубль продолжил укрепляться. В четверг на стороне рубля продолжает быть фактор налогового периода - завтра выплачивается НДПИ, в понедельник - налог на прибыль. На этом фоне мы ожидаем, что до конца недели курс пары "доллар-рубль" может попробовать закрепиться ниже 72,25 руб./$1", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Трейдеры продолжают внимательно следить за заявлениями представителей Федеральной резервной системы (ФРС) относительно дальнейшей политики американского ЦБ. Глава Федрезерва Джером Пауэлл, выступивший ранее на этой неделе в подкомитете по коронавирусу Палаты представителей, дал понять, что центробанк не намерен спешить с подъемом ставок и будет придерживаться стимулирующей политики.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик заявил в среду, что его ожидания в отношении подъема базовой ставки американским ЦБ передвинулись на следующий год с 2023 года. "В связи с недавними сюрпризами в плане статданных мои ожидания изменились в пользу первого подъема ставки в конце 2022 года", - заявил Бостик. Он также отметил, что ожидает двух повышений ставки в 2023 году.

Кроме того, Бостик дал понять, что ждет скорого сокращения объемов выкупа активов Федрезервом. "ФРС говорила в течение некоторого времени, что нам необходим существенный прогресс в движении к нашим целям по инфляции и занятости, чтобы начать сокращение выкупа активов, и по моему мнению, мы близки к достижению этих стандартов", - приводит слова Бостика газета The Wall Street Journal.

США могут столкнуться с риском дефолта уже в августе в том случае, если Конгресс не повысит потолок государственного долга, между тем предупредила министр финансов США Джанет Йеллен. Она сказала на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США, что "неповышение лимита госдолга будет иметь абсолютно катастрофические последствия для экономики".

"Я считаю, что это спровоцирует финансовый кризис. Это поставит под угрозу рабочие места и накопления американцев в период, когда мы все еще восстанавливаемся от последствий пандемии коронавируса", - добавила она.

Конгресс в 2019 году заморозил потолок госдолга до 31 июля 2021 года. После этого Минфин США не сможет привлекать дополнительные денежные средства путем продажи гособлигаций, и ему придется прибегнуть к чрезвычайным мерам, чтобы погашать обязательства, пишет The Wall Street Journal.

Цены на нефть перешли к снижению в четверг после роста ранее в ходе торгов, но по-прежнему остаются вблизи максимальных значений примерно за три года.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК уменьшилась на 0,25% - до $75,46 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,3% - до $73,86 за баррель.

В среду фьючерсы достигли максимальных значений с октября 2018 года.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд - это самый длительный период падения с января. Резервы "черного золота" за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,6 млн баррелей, до 459,1 млн баррелей, минимума с марта 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 6,3 млн баррелей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов в четверг остались по преимуществу на уровне предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 5,47% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 5,67% годовых. Ставка на срок 1 месяц поднялась на 2 б.п. - до 5,8% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со средой - 6,38% и 6,55% годовых соответственно.