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24 июня 2021 года 14:17
Сокращение дефицита чипов поддержит акции автопроизводителей - "ВТБ Мои Инвестиции"
Сокращение дефицита чипов поддержит акции автопроизводителей, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции". "Конкуренция на рынке премиальных электромобилей чрезвычайно высока. Полагаем, что инвесторы платят слишком дорого за акции производителей в этом сегменте рынка. Мы предпочитаем производителей менее конкурентного сейчас сегмента бюджетных EV, таких как Renault - входит в ТОП-10 глобальных акций - а также Stellantis и Ford. По мере ослабления дефицита чипов в ближайшие кварталы эти производители способны нарастить объёмы производства", - отмечают аналитики инвестиционной платформы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-КОМПАНИИ-АЦКЦИИ-ПРОГНОЗ
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