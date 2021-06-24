Сокращение дефицита чипов поддержит акции автопроизводителей - "ВТБ Мои Инвестиции"

Сокращение дефицита чипов поддержит акции автопроизводителей, говорится в комментарии "ВТБ Мои Инвестиции".

"Конкуренция на рынке премиальных электромобилей чрезвычайно высока. Полагаем, что инвесторы платят слишком дорого за акции производителей в этом сегменте рынка. Мы предпочитаем производителей менее конкурентного сейчас сегмента бюджетных EV, таких как Renault - входит в ТОП-10 глобальных акций - а также Stellantis и Ford. По мере ослабления дефицита чипов в ближайшие кварталы эти производители способны нарастить объёмы производства", - отмечают аналитики инвестиционной платформы.

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