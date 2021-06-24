Акции BASF интересны для долгосрочного инвестирования - BCS Express

Акции BASF SE представляют интерес для долгосрочного инвестирования, особенно для инвесторов хранящих свои сбережения в евро, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

Покупки бумаги на основании технической картины могут быть интересны внутри диапазона EUR61-65 за штуку, целью выступает уровень в EUR80 за штуку, доходность может составить более 30%, говорится в аналитическом материале эксперта.

Концерн BASF SE является одним из лидеров своей отрасли, имеет продуманную стратегию развития и выпускает высокодиверсифицированную линейку продукции. Важным аспектом на который стоит обратить внимание, по мнению Покровского - это продажи концерна. В кризисный 2020 год они практически не изменились). Более того, отмечает аналитик инвесткомпании, концерн продемонстрировал рост показателей в I квартале 2021 года выше допандемийных уровней и увеличил прогноз на конец года.

Также Покровский обращает внимание, что BASF SE выплачивает высокие дивиденды, несмотря на большой размер вычета налога в европейской юрисдикции.

При этом основной риск концерна связан с медленной диверсификацией продаж продукции в региональном разрезе, отмечает аналитик.

Консенсус-прогноз аналитиков находится на уровне EUR76 за акцию, что на 17% выше текущей цены, указывает эксперт BCS Express.

BASF Societas Europaea (BASF SE) - крупнейший в мире химический концерн. Штаб-квартира находится в городе Людвигсхафене на юго-западе Германии.

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