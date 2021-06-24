Цены рублевых корпоративных бондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 24 июня. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне как неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, так и сохраняющихся геополитических рисков, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

В среду позитивный настрой российских инвесторов был локально сдержан новостями об инциденте с британским эсминцем в Черном море. Российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент, сообщили в Минобороны РФ. Эсминец был предварительно предупрежден о применении оружия в случае нарушения государственной границы РФ, но на предупреждение не отреагировал. Далее пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца "Дефендер". После этого эсминец покинул границы территориального моря РФ.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов в среду, однако Nasdaq Composite установил новый рекорд закрытия, 16-й по счету с начала текущего года. Улучшению настроений инвесторов способствовали заявления главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла. Выступая в Конгрессе США во вторник, он подтвердил свое мнение, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике. Пауэлл считает маловероятным, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня 1970-х годов, когда инфляция выражалась двухзначным числом. По его словам, такой сценарий "очень-очень маловероятен" в том числе потому, что центральный банк "готов использовать все свои инструменты, чтобы удержать инфляцию на уровне около 2%".

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в четверг на фоне вялой динамики на американском рынке акций днем ранее. Японский индекс Nikkei 225 опустился по итогам торгов всего на 0,01%. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК снизился на 0,05%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,21%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК поднялся на 0,28%. Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:15 МСК потерял 0,25%.

Вместе с тем цены на нефть умеренно поднимаются в четверг утром на фоне снижения запасов энергоносителей в США и Китае. Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд. Запасы нефти за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,6 млн баррелей, до 459,1 млн баррелей, минимума с марта 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 6,3 млн баррелей. Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,8 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их увеличения на 1,3 млн баррелей и 1 млн баррелей соответственно. Запасы нефти в Китае, по данным аналитической компании Kayross, находятся на минимальном уровне с начала текущего года.

На этом фоне стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $75,52 за баррель, что на 0,44% выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 0,5% - до $75,19 за баррель, в течение сессии цена поднималась выше отметки в $76 за баррель впервые с октября 2018 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составила к этому времени $73,4 за баррель, что на 0,44% выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3% - до $73,08 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду лишь немного снизилась по отношению к предыдущему торговому дню и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,895 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,434 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 июня вырос всего на 0,02% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 107,08 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 719,56 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "РУСАЛ Братск БО-002Р-01" (+0,39%), "Европлан-001Р-01" (+0,35%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,32%), а в лидерах снижения - облигации "Росбанк-002Р-04" (-0,83%), "Почта России-001Р-10" (-0,64%) и "Сбербанк-001Р-SBER18" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Атомэнергопром" ("дочка" "Росатома") установило ставку 1-го купона 5-летних "зеленых" облигаций серии 001P-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 7,5% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 7,64% годовых. Компания собирала заявки 22 июня. Техразмещение запланировано на 25 июня. Средства от размещения дебютных "зеленых" бондов ГК "Росатом" планирует направить на проекты в ядерной медицине, в сфере обращения с опасными отходами и на ветроэнергетику. Владельцы "зеленых" облигаций имеют право требовать досрочного погашения в случае нарушения эмитентом условия о целевом использовании денежных средств, полученных от размещения. "Мосбиржа" 31 мая зарегистрировала программу облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р объемом 100 млрд рублей. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках данной программы - 10 лет, сама программа бессрочная.

ООО "Татнефтехим" 24 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 02 на 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. Купоны двухмесячные. Предусмотрено досрочное погашение 50% номинальной стоимости в дату окончания 17-го купонного периода. Срок обращения выпуска - 3 года. Компания дебютировала на публичном долговом рынке в прошлом году с выпуском на 200 млн рублей - единственным в обращении на данный момент.

ООО "ПИК-Корпорация" (100%-ная дочка ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK)) установило ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии 001P-04 объемом 5 млрд рублей на уровне "премия не выше 210 базисных пунктов к 2-летним ОФЗ. Сбор заявок пройдет 29 июня с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Техразмещение запланировано на 2 июля. В предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в сентябре 2020 года. Тогда она разместила облигации на 7 млрд рублей со сроком обращения 2,5 года по ставке 7,4% годовых.