Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4230-4280п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4230-4280 пунктов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Технически индекс S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде. В среду индекс широкого рынка консолидировался вблизи исторического максимума. Индикатор RSI продолжает указывать на преимущество "быков", при этом потенциал для дальнейшего роста остается значительным. Базовым сценарием является движение к новым историческим максимумам после кратковременной консолидации", - пишет старший аналитик Анна Пильгунова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.