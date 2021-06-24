Цена нефти может удержаться в диапазоне $70-80/барр. до конца июня - "Фридом Финанс"

Цена на нефть марки Brent до конца текущего месяца может удержаться в диапазоне $70-80 за баррель, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Цена на нефть достигала максимума за два с половиной года на уровне $76 за баррель, поскольку ее запасы в США упали на 7,6 млн баррелей, в том числе на 1,8 млн баррелей сократились резервы в Кушинге. Участники соглашения ОПЕК+ рассматривают вопрос об увеличении добычи на 500 тыс. баррелей в сутки, однако эта информация не повлияла на нефтяные цены. Можно ожидать, что при отсутствии негативных сигналов цена на нефть марки Brent до конца месяца удержится в диапазоне $70-80", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

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