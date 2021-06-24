Рубль может укрепиться до 72,3 руб./$1 в четверг - Sber CIB

Курс рубля к доллару может укрепиться на торгах в четверг до уровня 72,3 руб./$1, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль поддерживают высокие цены на нефть и продажи валюты экспортёрами (в пятницу им предстоит уплата 600 млрд рублей налогов на добычу полезных ископаемых), отмечают эксперты инвестбанка.

Нефть торгуется выше $75 за баррель марки Brent и в течение дня, скорее всего, стабилизируется на уровне $75,5 за баррель полагают аналитики Sber CIB.

Доходность рублёвых облигаций может вырасти в четверг вслед за доходностью казначейских облигаций США, считают в инвестбанке.

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