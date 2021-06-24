Рост цены бумаг АЛРОСА существенно выше 140-145 руб. пока маловероятен - BCS Express

Рост котировок бумаг "АЛРОСА" существенно выше 140-145 рублей в ближайшее время маловероятен, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Акции "АЛРОСА" стали самой волатильной "фишкой" на нашем рынке и теперь соревнуются в этом статусе с TCS Group и Ozon. Движения в 3% в любую сторону без дополнительных корпоративных новостей стали обычным явлением. Ранее в качестве зоны потенциального торможения волны роста выделяли широкую область 140-145 рублей. Разворот вниз в среду начался как раз от этого диапазона. Область сопротивления остается актуальной. На подъем существенно выше 140-145 рублей пока сложно рассчитывать", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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