Вероятна консолидация рубля около 72,5 руб./$1 в четверг - "Алор Брокер"

Вероятна консолидация курса рубля к доллару около уровня 72,5 руб./$1 на торгах в четверг, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алор Брокер".

"Рубль в среду укрепился к доллару на треть процента, а в четверг утром торги проходят вяло на низких объемах. Пока российскую валюту поддерживает налоговый период, но сильных драйверов для движения нет. Ожидаем, что рубль в паре с долларом не уйдет в четверг далеко от отметки 72,5 руб./$1", - отмечает главный аналитик инвесткомпании Алексей Антонов.

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