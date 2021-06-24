Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг - BCS Express

Вероятно нейтральное начало торгов по индексу Мосбиржи в четверг, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"По индексу Мосбиржи в четверг нейтральные ожидания, внешний фон относительно стабильный. В качестве зоны торможения наверху по-прежнему выделяется район 3875-3895 пунктов. Причин для масштабной коррекции и тем более выхода за пределы растущего тренда (спуск ниже 3630 пунктов) не появляется", - пишет аналитик инвесткомпании.

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