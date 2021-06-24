24 июня 2021 года 09:45
Утренние прогнозы: нейтральный старт
Аналитики предполагают нейтральное начало фондовых торгов в России в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне.
"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3825-3850 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3820, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3860, 3870 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует относительно стабильное состояние внешнего фона в четверг утром".
BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи в четверг нейтральные ожидания, внешний фон относительно стабильный. В качестве зоны торможения наверху по-прежнему выделяется район 3875-3895 пунктов. Причин для масштабной коррекции и тем более выхода за пределы растущего тренда (спуск ниже 3630 пунктов) не появляется".
Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая невнятный внешний фон по состоянию на утро четверга, индекс Мосбиржи в первой половине торговой сессии может остаться вблизи уровней закрытия среды".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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24 июня 2021 года 19:37
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Москва. 24 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине на фоне перешедшей к росту нефти. читать дальше
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24 июня 2021 года 18:39
Москва. 24 июня. Котировки российских еврооблигаций слегка снижаются в четверг в ожидании новых драйверов к росту. Цены американских казначейских обязательств (US Treasuries), в свою очередь, демонстрируют небольшую разнонаправленную динамику. Как следствие, суверенные спреды лишь незначительно меняются к доходности базовых активов, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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24 июня 2021 года 18:39
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Первый вице-премьер Андрей Белоусов 24 июня заявил, что в результате введения пошлин на продукцию черной и цветной металлургии государство... читать дальше
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24 июня 2021 года 18:06
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"Правительство объявило о возможном введении временной экспортной пошлины в объеме 15% на сталь и цветные... читать дальше
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24 июня 2021 года 17:30
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24 июня 2021 года 16:02
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"Одним из факторов снижения... читать дальше
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24 июня 2021 года 15:50
Москва. 24 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в четверг днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июня. читать дальше
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24 июня 2021 года 15:36
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"Bristol-Myers Squibb на сегодняшний момент обладает обширным портфелем препаратов, который насчитывает более 30 наименований. Главными средствами компании являются Eliquis для... читать дальше
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24 июня 2021 года 15:12
Котировки нефти в 3К21 могут достигать в моменте отметки $80 за баррель Brent, а средние уровни будут удерживаться в диапазоне $68-73 за баррель Brent, отмечается в аналитическом материале BCS Express.
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24 июня 2021 года 14:46
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24 июня 2021 года 14:17
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24 июня 2021 года 13:56
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24 июня 2021 года 13:30
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24 июня 2021 года 13:05
Бумаги "МТС" остаются одними из фаворитов на рынке акций, считают аналитики инвестиционной компании "Атон".
"МТС" объявила результаты своего годового собрания акционеров - подтверждены финальные годовые дивиденды в размере 26,51 руб. на обыкновенную акцию (или 53,02 руб. на ADR), что соответствует... читать дальше
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