Утренние прогнозы: нейтральный старт

Аналитики предполагают нейтральное начало фондовых торгов в России в четверг на сложившемся к утру внешнем фоне.

"Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи со сдержанным изменением в пределах 0,1-0,3%, в диапазоне 3825-3850 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3820, 3800 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3860, 3870 пунктов. После близкого к нейтральному открытия индекс Мосбиржи с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации. Этому способствует относительно стабильное состояние внешнего фона в четверг утром".

BCS Express (Василий Карпунин): "По индексу Мосбиржи в четверг нейтральные ожидания, внешний фон относительно стабильный. В качестве зоны торможения наверху по-прежнему выделяется район 3875-3895 пунктов. Причин для масштабной коррекции и тем более выхода за пределы растущего тренда (спуск ниже 3630 пунктов) не появляется".

Промсвязьбанк (Евгений Локтюхов): "Учитывая невнятный внешний фон по состоянию на утро четверга, индекс Мосбиржи в первой половине торговой сессии может остаться вблизи уровней закрытия среды".