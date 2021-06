Nasdaq достиг нового рекорда

Индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов в среду, а Nasdaq Composite установил новый рекорд закрытия. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и Standard & Poor's 500 снизились по итогам торгов в среду, однако Nasdaq Composite установил новый рекорд закрытия, 16-й по счету с начала текущего года.

Улучшению настроений инвесторов способствовали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Выступая в Конгрессе США во вторник, он подтвердил свое мнение, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике.

Пауэлл считает маловероятным, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня 1970-х годов, когда инфляция выражалась двухзначным числом. По его словам, такой сценарий "очень-очень маловероятен" в том числе потому, что центральный банк "готов использовать все свои инструменты, чтобы удержать инфляцию на уровне около 2%".

При этом Пауэлл признал существование значительной неопределенности на фоне открытия экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает The Wall Street Journal. Тем не менее он сказал, что целью ФРС является восстановление рынка труда, отметив, что одних лишь опасений роста инфляции будет недостаточно, чтобы повысить ставки.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале 2021 года вырос на $20,6 млрд и составил $195,7 млрд, говорится в отчете министерства торговли страны, опубликованном в среду. Это составляет 3,6% ВВП США и является самым крупным дефицитом с первого квартала 2007 года.

Согласно пересмотренным данным, в октябре-декабре прошлого года отрицательное сальдо составляло $175,1 млрд, а не $188,5 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в первом квартале до $206,8 млрд, сообщает Trading Economics.

Продажи новых домов в США в мае сократились на 5,9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 769 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило в среду министерство торговли страны. Падение продаж зафиксировано по итогам второго месяца подряд, при этом показатель достиг минимума за последние 11 месяцев.

Согласно пересмотренным данным, в апреле было реализовано 817 тыс. домов, тогда как ранее был назван показатель в 863 тыс. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста продаж в прошлом месяце на 0,8% с объявленного ранее апрельского уровня - до 870 тыс.

Между тем индекс менеджеров по закупкам (PMI) в промышленной отрасли США, рассчитываемый IHS Markit (SPB: INFO), в июне достиг рекордных 62,6 пункта по сравнению с 62,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали снижение до 61,5 пункта, сообщает Trading Economics.

Акции Electronic Arts (SPB: EA) Inc. (EA) подешевели на 1,6% в среду. EA, один из ведущих мировых производителей компьютерных игр, покупает игровую студию Playdemic, принадлежащую в настоящее время Warner Media, подразделению AT&T Inc. (SPB: T). Сумма сделки, которая будет полностью оплачена денежными средствами, составит $1,4 млрд. Цена бумаг AT&T снизилась на 0,5%.

Бумаги Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) потеряли в цене 1%. Гендиректор американской авиакомпании Гэри Келли покинет свой пост в феврале 2022 года, сообщила компания. Келли, занимавшего эту должность с 2004 года, с 1 февраля сменит Роберт Джордан, являющийся в настоящее время исполнительным вице-президентом по корпоративным услугам авиакомпании.

Рыночная стоимость IHS Markit Ltd. уменьшилась на 1,1%, несмотря на хорошую отчетность. Американо-британская компания, являющаяся поставщиком информации, аналитики и деловых решений для крупнейших отраслей экономики и рынков, увеличила чистую прибыль во втором финансовом квартале более чем вдвое благодаря восстановлению ее основных рынков.

Капитализация Morgan Stanley (SPB: MS) выросла на 0,2%. Американский банк разрешит вернуться в нью-йоркские офисы только полностью вакцинированным против COVID-19 сотрудникам, сообщают СМИ со ссылкой на внутренний документ, распространенный среди сотрудников банка. Требование о полной вакцинации, как отмечается, вступит в силу 12 июля.

Акции Carnival Corp. (SPB: CCL) подорожали на 0,3%. Круизный оператор Carnival Cruise Line, входящий в Carnival, пополнит свой флот двумя лайнерами к 2023 году, в результате чего их общее число достигнет 27. Кроме того, Carnival объявила в среду, что ее суда возобновили круизы из портов США, Карибского бассейна и Европы.

Котировки ADR Full Truck Alliance Co. опустились на 2,3% после роста на 13,2% на дебютных торгах во вторник. Китайский стартап, оператор платформы для заказа грузовиков, провел первичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) объемом $1,56 млрд. Компания, также известная как Manbang Group, в рамках IPO продала 82,5 млн американских депозитарных акций (ADS) по цене $19, что соответствует верхней границе объявленного ранее ценового диапазона.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка снизился на 71,34 пункта (0,21%) и составил 33874,24 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 4,6 пункта (0,11%), опустившись до 4241,84 пункта. Он находится недалеко от рекордного максимума закрытия 4255,15 пункта, установленного на прошлой неделе, и своего исторического внутридневного пика 4257,16 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 18,46 пункта (0,13%) и завершил торги на рекордных 14271,73 пункта. В ходе сессии индикатор достиг рекордного внутридневного пика 14317,66 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют слабые и разнонаправленные изменения в ходе торгов в четверг на фоне вялой динамики на американском рынке акций днем ранее.

Японский индекс Nikkei 225 к 7:53 МСК опустился на 0,02%.

В число лидеров снижения котировок входят акции биржевого оператора Japan Exchange Group Inc. (-2,9%), владельца сети универмагов Isetan Mitsukoshi Holdings (-2,8%) и авиакомпании ANA Holdings Inc. (-2,6%).

Рыночная стоимость выпускающей полупроводники Advantest Corp. уменьшилась на 2%, производителя потребительской электроники Sony Group Corp. - на 0,1%, крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,04%.

Лидерами роста выступают бумаги производителя цветных металлов Mitsui Mining & Smelting Co. (+2,8%), инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. (+2,5%) и нефтепроизводителя Inpex Corp. (+2,5%).

Цена бумаг автомобильной Honda Motor Co. поднимается на 1,5%, Nissan Motor Co. - на 0,8%, Toyota Motor Corp. - на 0,5%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:10 МСК снизился на 0,05%, в то время как гонконгский Hang Seng вырос на 0,21%.

Наиболее существенно в ходе торгов на Гонконгской фондовой бирже дорожают акции производителя солнечных панелей Xinyi Solar Holdings (+4,8%), Alibaba Health Information Technology, оказывающей услуги по сбору и использованию медицинских данных (+3,2%), и одного из ключевых игроков сферы интернет-услуг КНР Meituan (+2,4%).

Котировки бумаг онлайн-ритейлера Alibaba Group Holding растут на 1,5%, интернет-гиганта Tencent Holdings - на 0,1%.

В лидерах падения оказались акции китайского производителя электроинструментов Techtronic Industries Co. (-3,3%), производителя чипов AAC Technologies Holdings Inc. (-1,3%) и крупнейшего производителя молочной продукции в стране China Mengniu Dairy Co. (-1,2%).

Бумаги автопроизводителя Geely Automobile Holdings дешевеют на 0,8%, производителя потребительской электроники Xiaomi Corp. - на 0,6%, банка HSBC Holdings - на 0,3%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:13 МСК поднялся на 0,28%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,1%, другого представителя отрасли SK Hynix Inc. - на 1,2%.

Цена бумаг автопроизводителя Hyundai Motor Co. опустилась на 0,2%, бумаги Kia Corp. подорожали на 1,1%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 к 8:15 МСК потерял 0,25%.

Рыночная стоимость крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto повысилась на 1% и на 1,3% соответственно. Акции еще одного представителя отрасли Fortescue Metals Group прибавили в цене 1,2%.

Цены на нефть поднимаются в четверг на фоне снижения запасов энергоносителей в США и Китае.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам пятой недели подряд - это самый длительный период падения с января.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,6 млн баррелей, до 459,1 млн баррелей, минимума с марта 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали снижения на 6,3 млн баррелей.

"Полоса сокращения запасов в США показывает устойчивость восстановления американской экономики, но также выводит на первый план проблему недостаточной добычи", - приводит MarketWatch слова аналитика The Price Futures Group Фила Флинна.

Запасы нефти в Китае, по данным аналитической компании Kayross, находятся на минимальном уровне с начала текущего года.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 МСК в четверг составляет $75,29 за баррель, что на $0,1 (0,13%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $0,38 (0,5%) - до $75,19 за баррель, в течение сессии цена поднималась выше отметки в $76 за баррель впервые с октября 2018 года.

Цена фьючерсов на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,19 за баррель, что на $0,11 (0,15%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $0,23 (0,3%) - до $73,08 за баррель.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 2,9 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,8 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали их увеличения на 1,3 млн баррелей и 1 млн баррелей соответственно.

"Мы начинаем видеть недостаток предложения, и это одна из причин того, что нефтяной рынок остается столь сильным", - отмечает Флинн.

В центре внимания рынка - очередная встреча государств ОПЕК+, которая должна состояться 1 июля. Накануне Dow Jones сообщило со ссылкой на свои источники, что страны ОПЕК+ обсуждают возможность ослабления ограничений на добычу нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки.