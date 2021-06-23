Рубль вечером продолжает умеренно повышаться к доллару и евро благодаря спросу на риск и заметно дорожающей нефти

Москва. 23 июня. Доллар и евро слабеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря аппетиту инвесторов к рисковым активам и активно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 72,58 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 29,75 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,75 руб./EUR1, подешевев на 31,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,4 копейки - до 78,95 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает повышаться к доллару и евро на вечерних торгах благодаря активно дорожающей нефти и повышению аппетита инвесторов к рисковым активам. Поддержку его котировкам также оказывает спрос на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров в период пиковых налоговых выплат месяца.

По оценке аналитиков, в июне объем налоговых перечислений в бюджет будет выше майских показателей. В целом объем налогов оценивается примерно в 2,2 трлн рублей.

Положительное влияние на настроения основных мировых рынков оказывают заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он считает маловероятным, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня 1970-х годов, когда инфляция выражалась двухзначным числом.

Выступая в Конгрессе США во вторник, он сказал, что такой сценарий "очень-очень маловероятен", в том числе потому, что центральный банк "готов использовать все свои инструменты, чтобы удержать инфляцию на уровне около 2%".

При этом он признал существование значительной неопределенности на фоне открытия экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает The Wall Street Journal. Тем не менее Пауэлл сказал, что целью ФРС является восстановление рынка труда, отметив, что одних лишь опасений роста инфляции будет недостаточно, чтобы повысить ставки.

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" руководитель управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Варвара Пономарева, основной причиной для укрепления рубля является восстановление спроса на рисковые активы по мере принятия инвесторами более жесткой позиции ФРС. "Поддержку рублю оказывают также ралли на рынке нефти и продажа экспортной выручки для выплаты НДПИ и налога на прибыль. В то же время в среду определенный негатив был связан с ситуацией в Черном море - российские военные открыли предупредительный огонь в сторону эсминца из Великобритании, нарушившего границы РФ. После инцидента представитель Великобритании был вызван в Минобороны РФ. На этом фоне рубль на некоторое время потерял выигранные с начала дня позиции, впрочем, курс пары "доллар-рубль" довольно быстро не только вернулся на прежние уровни, но и смог на время опуститься ниже 72,5 руб./$1. Мы ожидаем, что у рубля есть потенциал к повторному укреплению ниже 72,5 руб./$1 на фоне усиления аппетита к риску среди инвесторов", - говорит Пономарева.

Дефицит счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале 2021 года вырос на $20,6 млрд и составил $195,7 млрд, говорится в отчете Минторга страны, опубликованном в среду. Это составляет 3,6% ВВП США и является самым крупным дефицитом с первого квартала 2007 года.

Согласно пересмотренным данным, в октябре-декабре прошлого года отрицательное сальдо составляло $175,1 млрд, а не $188,5 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение дефицита в первом квартале до $206,8 млрд, сообщает Trading Economics.

Банк России может поднять ключевую ставку выше 6% (верхний уровень диапазона нейтральной ставки) при определенных сценариях, но все будет зависеть от поступающих данных, окончательных решений на этот счет не принято, заявил между тем зампред ЦБ Алексей Заботкин.

При этом, по его словам, ужесточение глобальной денежно-кредитной политики (ДКП) повлияет на будущие решения Банка России в минимальной степени, ключевая ставка в РФ уже соответствует более жесткой мировой монетарной политике.

"Ужесточение глобальной денежно-кредитной политики, я думаю, в минимальной степени повлияет на наши будущие решения, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация и насколько будут серьезные изменения в ожиданиях по поводу траектории глобальной ставки", - сказал Заботкин в среду на ежегодной российской конференции инвесторов, организованной Renaissance Capital.

Апрельский прогноз ЦБ предусматривает среднюю ключевую ставку на 2022 год в размере 5,3-6,3%. "Возможно, чтобы вернуть инфляционные ожидания назад, нам понадобится пойти выше 6% в определенных сценариях. Но это пока не решено, будет зависеть от поступающих данных", - отметил зампред ЦБ.

Он пояснил, что менять таргет по инфляции в 4% только потому, что ЦБ РФ пока не может его достичь, неуместно. "Идея изменения таргета, потому что ты не можешь его достичь, неуместна. ЦБ достигает своих целевых показателей, если придерживается высокой дисциплины в реализации утвержденной политики", - сказал он.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 15 июня составила 6,19%, увеличившись с 6% (6,02% без округления до десятых) на конец мая, 5,53% на конец апреля, 5,79% на конец марта, 5,67% на конец февраля. Последний раз годовая инфляция превышала 6,1% в сентябре 2016 года (6,4%).

На фоне ускорения инфляции, которое наблюдалось в мае и начале июня, Банк России принял решение о повышении с 15 июня ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых. По итогам заседания совета директоров банка председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ждет по итогам 2021 года инфляцию выше апрельского прогноза Банка России (4,7-5,2%), но ниже текущего уровня.

Очередное опорное заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике запланировано на 23 июля. Тогда же регулятор опубликует обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз.

Цены на нефть продолжают расти в ходе торгов в среду после публикации данных Минэнерго США, показавших более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в стране.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК составляет $75,6 за баррель, что на 1,06% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В определенный момент торгов цена Brent поднялась выше $76 за баррель впервые с октября 2018 года.

Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,62 за баррель, что на 1,07% выше итогового значения предыдущей сессии. Показатель приблизился к максимальному значению с октября 2018 года.

Согласно данным министерства энергетики США, опубликованным в среду, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 18 июня, уменьшились на 7,61 млн баррелей, до 459,06 млн баррелей. Снижение запасов сырья было зафиксировано пятую неделю подряд и стало максимальным с последней недели апреля, отмечает Trading Economics.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 3,5 млн баррелей, респонденты S&P Global Platts ожидали сокращения запасов нефти на 7,6 млн баррелей.

Поддержку рынку также оказали сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи с августа.

"Нефть сегодня продолжает бить рекорды оптимизма и рваться выше, обновляя пики двух лет. Баррель Brent поднялся к $75,71 и легко может, раз уже набрал скорость, двинуться к $76. Основания здесь все те же, что и ранее: расчет на уверенный спрос по всему миру по мере того, как экономики будут возвращаться к нормальной постковидной жизни, и данные из США по сокращению уровня запасов энергоносителей. Доллар США в среду вечером падает к 72,58 руб./$1 и может просесть вплоть до 72,20 руб./$1, раз рынок так настойчив. Крепкий рубль - хорошая репутационная история, но так себе тема для внутренних производителей и экспортеров. Евро стоит 86,75 руб./EUR1 и может двигаться в диапазоне 86,5-87,5 руб./EUR1", - подчеркивает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 июня на 49,9 копейки, до 72,6671 руб./$1, и уменьшил курс евро на 35,4 копейки, до 86,7137 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в среду на 54,77 копейки по отношению ко вторнику и составил 72,617 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 54,49 копейки и составил 72,6027 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 97,387 млн, из которых $636,467 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 460,92 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" снизился на 30,73 копейки, до 86,7229 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 34,25 копейки и составил 86,7279 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR411,8 млн, из которых EUR145,887 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR265,913 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду на фоне скорого завершения налогового периода июня, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 5,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 б.п. - до 5,67% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 5,78% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником - 6,38% и 6,55% годовых соответственно.