Цены евробондов РФ в среду меняются незначительно на фоне отсутствия яркой динамики UST

Москва. 23 июня. Котировки российских еврооблигаций в среду демонстрируют нейтральную динамику на фоне целого ряда позитивных внешних сигналов, с одной стороны, и отсутствия ярко выраженного ценового движения в секторе американских казначейских обязательств (US Treasuries), с другой стороны. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов в целом также незначительные.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла всего на 4 базисных пункта по отношению к закрытию вторника и составила 115,205% от номинала, что соответствует доходности 1,685% годовых (снижение на 2 базисных пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,4 базисного пункта, до 101,765% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 0,045% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 пункта, составив 164 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 7 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 133,46% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 3,66% годовых). Еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене всего на 2 базисных пункта, до 128,37% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,66% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 1,5 базисного пункта - до 113,93% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 1,78% годовых), с погашением в 2023 году - на 1,5 базисного пункта, до 108,785% от номинала (доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 0,88% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел на 6 базисных пунктов - до 125,44% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта и составила 3,715% годовых), а новый десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подорожал на 8,5 базисного пункта, до 112,035% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта - до 2,105% годовых).

"Сегодня российские еврооблигации торгуются в боковике, изменения котировок к закрытию вторника незначительные. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ с погашением в 2029 году колеблется вокруг отметки 2,5% годовых, а доходность самых "длинных" бумаг с погашением в 2047 году составляет 3,71% годовых. Позитивными факторами для отечественных евробондов выступают растущие цены на нефть, в частности котировки сорта Brent уверенно держатся выше отметки $75 за баррель, а также снижение на 1-2 базисных пункта процентных ставок европейских облигаций после публикации хороших предварительных данных по индексам PMI за июнь. Кроме того, поддержку долговым бумагам оказывает рост склонности к риску на глобальном рынке после комментария главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что регулятор не будет преждевременно ужесточать денежно-кредитную политику. Вместе с тем сложившийся уровень премии наших бумаг к доходностям гособлигаций США уже довольно низкий, поэтому не предполагает повышения цен без соответствующего движения в базовых активах. Таким образом, в совокупности эти факторы ведут к тому, что рынок в целом находится в боковике", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в июне 2021 года поднялся до максимального значения с июня 2006 года. Индикатор в текущем месяце увеличился до 59,2 пункта с 57,1 пункта в мае, согласно предварительным данным исследовательской организации Markit Economics. Аналитики в среднем ожидали повышения показателя до 58,8 пунктов. Показатель активности в сфере услуг еврозоны в текущем месяце вырос до 58 пунктов с 55,2 пункта месяцем ранее. Темпы роста стали максимальными с июля 2007 года. PMI в обрабатывающей промышленности еврозоны остался на уровне 63,1 пункта, что является рекордным максимумом. Эксперты ожидали роста первого показателя до 57,8 пункта и уменьшения второго до 62,1 пункта.