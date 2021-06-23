"Финам" рекомендует покупать акции Магнита с целью 6550 руб

"Финам" рекомендует покупать акции "Магнита" с целевой ценой 6550 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 16,12% от текущих уровней в перспективе 12 месяцев, говорится в комментарии инвесткомпании.

Аналитик "Финама" Артемий Шамшуков указывает на следующие факторы в пользу рекомендации:

- Целый ряд показателей говорят о качественном управлении "Магнита". Это выражается в росте основных финансовых метрик компании.

- Фактор привлекательности "Магнита" - одна из самых высоких дивидендных доходностей в сегменте. Судя по всему, это сохранится и в обозримом будущем.

- Невооруженным глазом заметно агрессивное расширение "Магнита". Доказательства - большие капитальные затраты на открытие новых магазинов и редизайн старых в стратегически важных регионах, а также приобретение конкурента, "Дикси".

- Вертикальная интегрированность бизнеса позволяет рассчитывать на устойчивые финансовые показатели.

По мнению эксперта, низкие реальные доходы населения и государственное вмешательство в бизнес - основные риски, связанные с компанией. Другим значительным риском является государственное вмешательство в ценообразование продуктов, продаваемых ретейлерами, в том числе "Магнитом". В условиях повышающейся инфляции ситуация, в которой устанавливается потолок на цены на прилавках, оказывает давление на маржинальность бизнеса.

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