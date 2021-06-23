Рубль днем укрепляется к доллару и евро благодаря спросу на риск, росту нефти и подготовке к налоговым выплатам

Москва. 23 июня. Доллар и евро снижаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль укрепляется к бивалютной корзине благодаря повышению аппетита инвесторов к рисковым активам, дорожающей нефти и спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июня.

Курс доллара США составил 72,64 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 23,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,75 руб./EUR1, подешевев на 31 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 26,74 копейки - до 78,99 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 24 июня на 49,9 копейки, до 72,6671 руб./$1, и уменьшил курс евро на 35,4 копейки, до 86,7137 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль укрепляется к доллару и евро на дневных торгах благодаря дорожающей нефти, спросу на рублевую ликвидность со стороны компаний-экспортеров перед пиком налоговых выплат июня, а также повышению аппетита инвесторов к рисковым активам.

Положительное влияние на настроения основных мировых рынков оказали заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Он считает маловероятным, что темпы роста потребительских цен в стране достигнут уровня 1970-х годов, когда инфляция выражалась двухзначным числом.

Выступая в Конгрессе США во вторник, он сказал, что такой сценарий "очень-очень маловероятен", в том числе потому, что центральный банк "готов использовать все свои инструменты, чтобы удержать инфляцию на уровне около 2%".

При этом он признал существование значительной неопределенности на фоне открытия экономики после ограничительных мер, введенных из-за пандемии COVID-19, сообщает The Wall Street Journal. Тем не менее Пауэлл сказал, что целью ФРС является восстановление рынка труда, отметив, что одних лишь опасений роста инфляции будет недостаточно, чтобы повысить ставки.

Банк России может поднять ключевую ставку выше 6% (верхний уровень диапазона нейтральной ставки) при определенных сценариях, но все будет зависеть от поступающих данных, окончательных решений на этот счет не принято, заявил между тем зампред ЦБ Алексей Заботкин.

При этом, по его словам, ужесточение глобальной денежно-кредитной политики (ДКП) повлияет на будущие решения Банка России в минимальной степени, ключевая ставка в РФ уже соответствует более жесткой мировой монетарной политике.

"Ужесточение глобальной денежно-кредитной политики, я думаю, в минимальной степени повлияет на наши будущие решения, но все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация и насколько будут серьезные изменения в ожиданиях по поводу траектории глобальной ставки", - сказал Заботкин в среду на ежегодной российской конференции инвесторов, организованной Renaissance Capital.

Апрельский прогноз ЦБ предусматривает среднюю ключевую ставку на 2022 год в размере 5,3-6,3%. "Возможно, чтобы вернуть инфляционные ожидания назад, нам понадобится пойти выше 6% в определенных сценариях. Но это пока не решено, будет зависеть от поступающих данных", - отметил зампред ЦБ.

Он пояснил, что менять таргет по инфляции в 4% только потому, что ЦБ РФ пока не может его достичь, неуместно. "Идея изменения таргета, потому что ты не можешь его достичь, неуместна. ЦБ достигает своих целевых показателей, если придерживается высокой дисциплины в реализации утвержденной политики", - сказал он.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе данных Росстата, на 15 июня составила 6,19%, увеличившись с 6% (6,02% без округления до десятых) на конец мая, 5,53% на конец апреля, 5,79% на конец марта, 5,67% на конец февраля. Последний раз годовая инфляция превышала 6,1% в сентябре 2016 года (6,4%).

На фоне ускорения инфляции, которое наблюдалось в мае и начале июня, Банк России принял решение о повышении с 15 июня ключевой ставки на 50 базисных пунктов, до 5,50% годовых. По итогам заседания совета директоров банка председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что ждет по итогам 2021 года инфляцию выше апрельского прогноза Банка России (4,7-5,2%), но ниже текущего уровня.

Очередное опорное заседание совета директоров ЦБ РФ по денежно-кредитной политике запланировано на 23 июля. Тогда же регулятор опубликует обновленный среднесрочный макроэкономический прогноз.

Цены на нефть растут на торгах в среду после небольшого снижения по итогам предыдущих торгов и находятся вблизи многолетних максимумов. Поддержку котировкам оказывают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи нефти, начиная с августа.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК составляет $75,46 за баррель, что на 0,87% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,43 за баррель, что на 0,8% выше итогового значения предыдущей сессии.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 июня, упали на 7,2 млн баррелей. При этом, по данным API, запасы бензина в стране выросли на 959 тыс. баррелей, дистиллятов - на 992 тыс. баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране будет опубликован в среду в 17:30 по Москве.

"Поддержкой для рубля выступает несколько факторов - укрепление цен на нефть до уровней выше $75 за баррель Brent, что последний раз происходило в октябре 2018 года, высказывания Джерома Пауэлла о временном характере инфляции, несколько снизившие котировки доллара, снижение напряженности относительно санкционной повестки, а также продажа выручки экспортерами для уплаты НДПИ. Причем последний фактор будет оказывать поддержку российской валюте всю неделю. Движение российской валюты на сегодняшний торговый день видится в рамках коридора 72,4-73,1 рубля за доллар и 86,3-87,5 рубля за евро", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Восстановление спроса на риск и продолжение роста нефтяных цен позитивны для российских активов. Поддержку рублю продолжает оказывать и налоговый период, пик которого придется на пятницу и понедельник, когда будут уплачиваться НДПИ и налог на прибыль. У курса пары "доллар-рубль" есть потенциал к дальнейшему снижению в сторону 72 руб./$1, впрочем, нераскрытые подробности новых санкций будут ограничивать укрепление рубля", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов опустились в среду на фоне скорого завершения налогового периода июня, в то время как ставки на рынке среднесрочных (3-6 месяцев) МБК остались на прежнем уровне. Ставка MosPrime Rate "овернайт" уменьшилась на 7 базисных пунктов (б.п.) - до 5,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 2 б.п. - до 5,67% годовых, ставка на срок 1 месяц опустилась на 3 б.п. - до 5,78% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев не изменились по сравнению со вторником - 6,38% и 6,55% годовых соответственно.