Рынок акций РФ, скорее всего, продолжит умеренный рост до конца торгов в среду - "Фридом Финанс"

Российский рынок акций, скорее всего, продолжит умеренный рост до конца торговой сессии в среду, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Целевой диапазон на закрытие для индекса Мосбиржи, по мнению эксперта инвесткомпании Александра Осина - 3805-3835 пунктов.

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