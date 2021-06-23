Акции Generac станут интересны для долгосрочных покупок от уровней $350-360 - BCS Express

Акции Generac Holdings станут интересны инвесторам для покупок на долгосрочную перспективу после снижения в диапазон $350-360 за штуку, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов.

Компания переоценена рынком, однако, учитывая высокие прогнозы по темпу роста продаж и чистой прибыли в 2021 году, может быть интересна после коррекционного отката котировок акций, отмечает аналитик.

"С технической точки зрения, долгосрочная цель на месячном графике указывает на область $560-600 (потенциал - плюс 44-55%). В то же время на недельном и дневном графике цели просматриваются на отметке $400 и почти выполнены. После ее достижения оптимально дождаться отката. Ближайшая сильная область поддержки- диапазон $350-360, она будет интересной для входа в длинные позиции. Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев - $404, что близко к текущей цене", - указывает Мамонтов.

Generac Holdings - производитель оборудования для выработки электроэнергии, систем хранения энергии и другой продукции питания для жилищного или промышленного использования. Компания предлагает двигатели, генераторы, переключатели и другие компоненты, работающие на природном газе, жидком пропане, бензине, дизеле и биотопливе. Также в продуктовой линейке представлены аккумуляторы и инверторы.

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