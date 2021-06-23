"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Boeing с целью $272

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Boeing Co. с целью $272 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $231,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Темпы вакцинации в мире растут, и прогресс в возобновлении воздушного сообщения поддерживает спрос на самолеты. В связи с перспективой открытия границ Boeing имеет отличный потенциал по восстановлению и налаживанию логистических цепочек по всему миру", - отмечают эксперты.

"С технической точки зрения, бумага движется в рамках растущего тренда. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $272. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $231,5 риск на портфель составит 0,5%", - указывают аналитики инвесткомпании.

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