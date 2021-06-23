"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Splunk с прогнозной ценой $185,5

Аналитики "Фридом Финанс" рекомендуют покупать акции Splunk Inc. с прогнозной ценой на уровне $185,5 за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"В целом мы оцениваем отчет компании Splunk за первый квартал 2021 года как сильный: темпы повышения выручки ускорились, облачный сегмент сохраняет импульс к росту, эмитент продолжает демонстрировать увеличение выручки на одного клиента и расширять продуктовую линейку. Отмечаем агрессивную рекрутинговую кампанию по привлечению специалистов из прочих крупнейших компаний SaaS- и IaaS-сегментов. Полагаем, что процесс трансформации Splunk в поставщика облачных решений продолжится в ближайшие два года, что будет сопровождаться ускорением роста выручки и сохранением давления на маржу. Как следствие, это ограничит увеличение CFO и FCF. Но мы считаем этот процесс естественным для эмитента с первоначальным фокусом на on-premise-продукты. Сохраняем целевую цену акций Splunk на отметке $185,5, рекомендация - "покупать", - пишет эксперт инвесткомпании Михаил Степанян.

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