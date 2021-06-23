"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 28000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Норникеля" с целью 28000 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-9 недель. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 11,3%, стоп-приказ: 24500 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

"ПАО "Норильский никель" приступило к производству углеродно-нейтрального никеля, - обращают внимание аналитики "Финама". - Оно стало возможным благодаря принятию мер по снижению выбросов парниковых газов на этапах производства готовой продукции, а также за счет модернизации гидроэлектростанции, питающей производственные объекты "Норникеля" в Норильском районе. С 1 июня 2021 года компания приступила к постепенному восстановлению добычи руды на руднике "Таймырский" и планирует в ближайшее время обеспечить работу предприятия в штатном режиме. В настоящее время рудник вышел на объем ежедневной добычи в 5 тыс. т, что составляет около 40% от плановых показателей. Полностью завершить восстановительные работы планируется к концу июня".

С точки зрения теханализа бумага торгуется вдоль восходящего тренда, который проходит на уровне 25 000 руб. "При покупке на 27% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 24 500 руб. риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,4", - указывают эксперты инвесткомпании.

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