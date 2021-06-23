Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью Brent, превысившей $75 за баррель

Москва. 23 июня. Рынок акций РФ утром в пятницу подрос на фоне благоприятной внешней конъюнктуры благодаря уверенности инвесторов в том, что Федрезерв США не будет сокращать меры стимулирования экономики, а также на фоне роста нефти Brent выше рубежа $75 за баррель.

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3841,51 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1665,64 пункта (+1,2%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,7%.

Доллар просел до 72,62 рубля (-0,25 рубля).

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,3%), "НОВАТЭКа" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8% и +0,2% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), расписки Ozon (MOEX: OZON) (+0,8%), бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7% и +0,9% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "Московской биржи" (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,1%).

Подешевели расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (-1%), акции "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,2%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в среду позитивный: азиатские рынки преимущественно торгуются в "плюсе", как и сырьевые контракты.

В среду выйдут предварительные индексы деловой активности по различным странам. Ожидается, что сводный индикатор еврозоны в июне повысится до 58,8 пункта с 57,1 пункта. В США производственный PMI может снизиться до 61,5 пункта с 62,1 пункта, а в сфере услуг - до 70,0 пункта с 70,4 пункта. В России выйдут данные по промпроизводству в мае, ожидается годовой прирост на 10,5%. TCS Group проведет день бизнес стратегии, торгуются последний день с дивидендами бумаги "Газпром нефти" (10 рублей на акцию), "Селигдара" (MOEX: SELG) (1,95 рубля на акцию), "Магнита" (245,31 рубля на акцию).

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, инвесторы как-то очень быстро позабыли риски роста инфляции в США и возможность более быстрого начала сворачивания стимулирующих мер со стороны Федрезерва. Но деньги продолжают поступать в экономику, и их нужно куда-то вкладывать. Нефть Brent ушла выше $75 за баррель, и складывается впечатление, что готова идти дальше. Поэтому основной прицел покупатели вновь делают на нефтянку. Акции "Роснефти" в последние полтора месяца сильно отстали в росте как от рынка в целом, так и от других нефтяных акций. Возможно, бумага будет догонять своих коллег "по нефтяному цеху", но рекомендуется быть с ней осторожными. Динамика "Роснефти" говорит о том, что в бумаге вполне может присутствовать крупный продавец.

После обновление исторического максимума наметилась небольшая фиксация прибыли в акциях "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), но далее бумаги могут установить новый рекорд. Более интересным и безопасным является "Газпром" (MOEX: GAZP) и "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK). Цены на газ сейчас находятся на максимальных за последние месяцы уровнях, заполняемость европейских хранилищ невысока.

Также можно ожидать, что на следующей неделе ОПЕК+ примет решение об увеличении добычи, чтобы остановить рост цен и не стимулировать американских нефтяников. В этом случае акции отечественного нефтяного сектора будут еще привлекательнее, несмотря на то, что цены на нефть могут немного снизиться. Однако в любом случае поводов для их ухода под отметку $70 за баррель нет.

На улучшении внешнего фона пара доллар-рубль вновь ушла под отметку 73 руб./$1. Сейчас рубль также получает поддержку от налогового периода, но покупать рубль против доллара или евро рекомендуется лишь спекулятивно и очень краткосрочно, считает Антонов.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов также полагает, что ОПЕК+ может увеличить добычу в августе на фоне оптимистичных прогнозов (источники Reuters сообщают, что ОПЕК+ обсуждает дальнейшее увеличение добычи в августе, но решение еще не принято).

С мая по июль страны ОПЕК+ согласовали увеличение добычи на 2,1 млн б/с, однако уровень сокращений по-прежнему остается достаточно высоким и составляет около 5,8 млн б/с. Специалисты организации прогнозируют дефицит в среднем 1,4 млн б/с в 2021 году, что дает простор для дальнейшего смягчения ограничений. Очередное заседание альянса запланировано на 1 июля.

Ряд специалистов отмечают, что цены на физическом рынке нефти, ранее отстававшие от "бумажного" рынка, активно растут, оказывая фундаментальную поддержку сложившимся котировкам. Это отражается как в сильной бэквордации кривой фьючерсов Brent, так и в высоких премиях, которые платят покупатели локальных сортов нефти к бенчмарку. Эти сигналы подтверждают "бычий" взгляд на рынок и увеличивают вероятность дальнейшего увеличения добычи странами ОПЕК+.

Оптимистичный нефтяной сантимент также подкрепляется рассуждениями аналитиков о том, насколько вероятны цены в $100 за баррель. Наиболее смелый прогноз дали специалисты BoFA, которые допускают трехзначные цены на нефть в 2022 году. При таком информационном фоне и отмеченной выше динамике физических рынков котировки Brent могут продолжить рост, и отметка $80 за баррель выглядит вполне достижимой, считает Галактионов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Владимир Соловьев полагает, что позитивный настрой в течение дня на рынках сохранится и будет поддержан выходом индексов PMI. Ключевые азиатские биржевые индексы в среду выросли, за исключением Австралии, где ужесточаются карантинные ограничения. Фьючерсы на основные индексы США и Европы находятся в умеренном "плюсе", растут цены на товарных рынках, причем фьючерс на Brent удерживается выше $75 за баррель.

В среду ожидается публикация предварительных PMI по США и еврозоне, которые, скорее всего, подтвердят высокие темпы роста деловой активности. Также во второй половине дня инвесторы будут следить за данными по продажам новых домов в США.

Индексы акций в США во вторник выросли на 0,2-0,8%, при этом Nasdaq (+0,8%) завершил торги на новом рекордном уровне. Выступая в Конгрессе США во вторник, глава Федрезерва Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что ускорение инфляции в стране, скорее всего, будет временным, отметив, что американский ЦБ продолжит оказывать поддержку экономике.

Темпы роста занятости в США повысятся в ближайшие месяцы, а инфляционное давление ослабнет на фоне продолжающегося восстановления американской экономики от последствий пандемии COVID-19, считает Пауэлл.

По его словам, кредитные программы, принятые Федрезервом на пике кризиса, "позволили высвободить финансирование в размере более $2 трлн", которое помогло сократить потери рабочих мест в компаниях, некоммерческих организациях и в местных органах власти.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс сказал в понедельник, что не готов к тому, чтобы ФРС отказывалась от поддержки, которую она предоставляет экономике, на фоне неопределенности относительно темпов восстановления от последствий пандемии.

"Очевидно, что экономика восстанавливается быстрыми темпами и среднесрочный прогноз выглядит очень хорошо, - сказал Уильямс в ходе выступления. - Однако данные и условия недостаточно улучшились для того, чтобы FOMC отказался от денежно-кредитной политики, предусматривающей активную поддержку восстановления экономики".

В среду рост индексов акций также преобладал в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,02%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 1,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%), но проседает Европа (индекс FTSE топчется на месте, CAC 40 и DAX снижаются на 0,3-0,4%).

Нефть в среду продолжает подъем на данных Американского института нефти (API) о значительном снижении запасов в США на прошлой неделе (запасы упали на 7,2 млн баррелей при прогнозах сокращения на 3,625 млн баррелей); цена Brent превысила $75 за баррель и находится на $0,65 выше уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ во вторник.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $75,38 за баррель (+0,8%), августовская цена WTI - $73,3 за баррель (+0,6%).

Поддержку котировкам также оказывают сообщения СМИ о том, что члены ОПЕК+ начали обсуждать постепенное увеличение добычи нефти начиная с августа.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные Минэнерго США (выйдут в среду в 17:30 МСК) покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 6,3 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (MOEX: KRKO) (+6,4%), акции ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+6,2%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+2,1%), ПАО "Русская аквакультура" (MOEX: AQUA) (+2,8%).

Подешевели из-за отсечки реестра под дивиденды бумаги ПАО "Пермэнергосбыт" (MOEX: PMSB) (-11,4% и -11,8% "префы"; выплаты за 2020 год - 12,5 рубля на каждый тип акций), просели акции ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (-3,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,47 млрд рублей (из них 2,1 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 1,51 млрд рублей на бумаги "АЛРОСА" и 1,37 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").