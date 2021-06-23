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23 июня 2021 года 11:56
Акции компаний отрасли солнечной энергетики интересны в краткосрочной перспективе - BCS Express
Акции компаний отрасли солнечной энергетики - SolarEdge Technologies, Enphase Energy, Sunrun и Shoals Technologies Group - могут быть интересны инвесторам в краткосрочной перспективе, считает эксперт BCS Express Андрей Мамонтов. Эксперт отмечает, что ажиотаж и высокие темпы роста в отрасли солнечной энергетики были еще до избрания Джо Байдена президентом США, однако новая администрация взяла на себя обязательство развивать энергетику без выброса CO2. "Для ускорения перехода к чистой энергии на рассмотрении находятся налоговые льготы и прямые инвестиции для отрасли. Если план Байдена будет принят Конгрессом, в ближайшие годы солнечная промышленность может расти быстрее установленных сейчас консенсус-прогнозов", - пишет Мамонтов в своем комментарии. "В краткосрочной перспективе среди спекулятивных историй могут быть интересны акции SolarEdge Technologies, Enphase Energy, Sunrun, Shoals Technologies Group в расчете на продолжение сформированного в их котировках импульса роста. Но если говорить о долгосрочном горизонте, цены уже учитывают высокие темпы роста бизнеса, поэтому тактика "купи и держи" на горизонте года сопряжена с повышенными рисками", - указывает аналитик инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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