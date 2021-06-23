Sber CIB обновил топ компаний РФ, бумаги которых наиболее привлекательны в настоящее время

Sber CIB представил на вэбинаре с аналитиками топ компаний РФ, бумаги которых наиболее привлекательны в настоящее время. В список вошли "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Газпром нефть", "Транснефть" (прив.), "РусГидро", Globaltrans и X5 Retail Group.

"Кривая форвардных цен на газ практически восстановилась до фундаментально обоснованных уровней, а у "Газпрома" есть значительный объем незадействованных производственных мощностей. Высокая дивидендная доходность делает бумагу наиболее привлекательной в нефтегазовом секторе", - отмечают аналитики инвестбанка.

Также они указывают на то, что "ЛУКОЙЛ" значительно улучшил финансовые результаты в 1К21, показав самый высокий рост прибыли и денежных потоков в секторе. Аналитики ожидают дальнейшего роста финансовых показателей на улучшении прибыльности сегмента переработки и сбыта нефтепродуктов.

На взгляд стратегов Sber CIB, "Газпром нефть" имеет уникальную для сектора комбинацию роста и конкурентной доходности. "В последние несколько недель менеджмент подтвердил наши ожидания по планируемому росту добычи на 50% в течение 5-6 лет. "Газпром нефть" является наиболее защищенной компанией от рисков давления государства на компании сырьевого сектора по распределению дивидендов", - указывают аналитики.

Выделяя "Транснефть" (прив.), эксперты напоминают, что в прошлом году правительство утвердило тарифную политику для трубопроводного транспорта до 2030г, что повысило определенность по прибыли. В текущем году правительство установило минимальный коэффициент выплат на уровне 50% от скорректированной чистой прибыли по МФСО.

Также аналитики Sber CIB отмечают, что растущая прибыль "РусГидро" должна обеспечить дивидендную доходность порядка 9% в следующие годы, при этом риски, связанные с дивидендами, частично устраняются последним решением правительства (50% от скорректированной чистой прибыли). Новые инвестиции на Дальнем Востоке будут осуществляться с механизмом гарантированной доходности, в то время как ранее инвестиции в этом регионе приводили к масштабным списаниям.

Что касается Globaltrans, то эксперты инвестбанка указывают на восстановление спотовых поставок на полувагоны. В июне ставки выросли в среднем на 100 руб./сутки, до 850 руб. Аналитики полагают, что в ближайшие месяцы рост ставок может продолжиться и достигнуть отметки 1000 руб., что поддержит бумаги компании (почти 2\3 парка компании - полувагоны).

"X5 Retail Group является нашим фаворитом в секторе, - подчеркивают стратеги Sber CIB. - Несмотря на хорошие финансовые и операционные результаты, с начала годы ее акции потеряли 16%. На текущий момент акции торгуются с EV/EBITDA 2021 5,9 и дивидендной доходностью 8%".

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