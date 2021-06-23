Значительного потенциала для укрепления у рубля пока нет - "Локо-Инвест"

Значительного потенциала для укрепления по отношению к доллару у рубля в настоящее время нет, считает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Среди валют ЕМ во вторник преобладал позитив, хотя не всем из них удалось подрасти к доллару. Рубль был среди позитивных историй, пусть и отставая от лидеров. В течение дня ощущалось присутствие заметных "офферов" от экспортеров при недостаточно сильном спросе, поэтому его устранение вечером на фоне улучшения внешних настроений и обеспечило рублю укрепление по итогам дня. Пока подобный рисунок торгов может сохраняться, косвенно подтверждая наши ожидания отсутствия у рубля значительного потенциала для роста. Утреннее открытие вблизи 72,85 руб./$1 пока укладывается в общую волатильность, и ближайшие дни могут вылиться в попытки небольшого роста, но сильного движения ниже не ждем", - пишет эксперт в своем комментарии.

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